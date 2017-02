Croquetas y paella, tan españolas, inspiran el festival culinario de Miami

Miami , 23 feb .- Las humildes croquetas y la paella, ambas tan españolas, serán puntal e inspiración este año del Festival de Comida y Vino de South Beach (Sobewff), en Miami Beach, que comienza hoy convertido en uno de los mayores escaparates gastro-enológicos de Estados Unidos.

Arranca la décimo sexta edición de Sobewff bajo el lema "Comer, beber y educar", una divisa que mira con descaro al pasado, a los sabores tradicionales, y así lo quiere demostrar con citas como "Croquetas & Champagne" o "Paella y Tapas by the Pool" (Paella y tapas en la piscina).

No es que la feria culinaria renuncie en sus cerca de noventa eventos y degustaciones programados hasta el próximo domingo a las nuevas fórmulas y la innovación, pero el carácter masivo y turístico de esta cita que convoca anualmente a unos 70.000 aficionados obliga a un esfuerzo de cordura culinaria.

El presidente de Sobewff, Lee Brian Schrager, mostró a Efe su especial simpatía por la degustación de paella y tapas que tendrá lugar el jueves al borde de la piscina del hotel SLS de Miami Beach, con el cocinero español José Andrés como gran figura del cucharón.

Además, el sábado la feria homenajea a Andrés (Asturias, 1969) con una cena tributo que tendrá como maestros de fogones a sus compatriotas Aitor Zabala y Rubén García, el francés Frederic Delaire y los estadounidenses Emeril Lagasse y Michael Voltaggio.

El maestro de ceremonias será el popular y mediático chef Anthony Bourdain, también estadounidense.

"El talento de José va más allá de su éxito y reconocimiento como chef", enlaza con su "compromiso sobre cuestiones sociales y humanitarias", resaltó Schrager, quien expresó su admiración por la "pasión y energía" que español brinda en cada edición de la feria en que participa.

El chef asturiano, considerado el gran embajador de la cocina española en EE.UU., es toda una celebridad en este país no solo por la red de restaurantes que comanda, sino también por el litigio que mantiene desde 2015 con el presidente estadounidense, Donald Trump.

José Andrés se negó a cumplir un contrato firmado entre ambos tras las polémicas declaraciones del magnate sobre los inmigrantes mexicanos.

Schrager puso el foco en la capacidad de la feria para conjugar tradición, refinamiento, calidad, diversión, espectáculo y mucho sabor, con más de 350 cocineros, bodegueros, celebridades y personalidades convocadas desde hoy para todo tipo de actividades en torno a la cultura gastronómica y de los vinos.

En conjunto, prosiguió el máximo responsable, "la feria es una plataforma que ofrece increíbles oportunidades de cruce cultural y de sabores para los amantes de la mesa, nos da la posibilidad de comunicarnos y aprender unos de otros a través de la comida".

Sin duda, mucho hay que aprender del chef francés Jean-Georges Vongerichten, radicado en Nueva York, encargado de pilotar el evento de "Croquetas & Champán", que tendrá lugar el sábado en el Miami Design District, o del aclamado Aarón Sánchez, dispuesto a reivindicar los sabores mexicanos en el evento "Tacos After Dark".

Este festival del vino y la buena mesa ha preparado seminarios y catas espléndidas organizadas por Wine Spectator, fiestas hedonistas como la novedosa Bacardí Beach Party, en el lujoso hotel Delano, o la brutal Best of the Best, con 60 cocineros y un centenar de marcas de vino con la más alta puntuación en la citada revista de vinos.

La clave del impulso mantenido de Sobewff, en palabras de Schrager, radica en "trabajar duro para que cada año sea nuevo, fresco, atractivo".

Entre las cenas íntimas para sibaritas más relevantes figuran "Heart of New Orleans", en el restaurante The Forge, que pilota la cocinera Nina Compton, junto con David Kinch, Donald Link y Julia Doyne, para confeccionar un menú de genuina cocina sureña.

Daniel Boulud y Cindy Hutson con sus "clásicos caribeños", o los chefs Katie Button, Seamus Mullen y Alex Raij, que elaborarán la cena "Celebrando España", son otras excelentes opciones.

Eje de la feria, como todos los años, será el Goya Food's Grand Tasting Village, al aire libre, en la playa, bajo enormes carpas instaladas el fin de semana en la arena, que es desbordada por una riada de ávidos aficionados a la cocina y el trasiego de vinos.