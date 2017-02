Policías coinciden en que David F. se inculpó y Fadila estaba tranquila

Oviedo, 22 feb (EFE).- Los policías nacionales que detuvieron, por la muerte del niño de 21 meses hallado en una maleta en Oviedo en 2014, a David F. y a la madre del menor, Fadila C., han coincidido hoy en que en el momento de la detención llevada a cabo en León el hombre se inculpó mientras que la mujer estaba "relativamente tranquila".

Estas han sido afirmaciones sostenidas en la vista que se celebra en Audiencia Provincial de Oviedo por los dos agentes de la Policía Nacional que han coincidido en que David confesó.

En la reanudación del juicio suspendido ayer por una crisis de ansiedad sufrida por la madre del niño, la jueza ha advertido a la acusada sobre su conducta, que podría suponer su expulsión de la sala.

La hermana de la acusada, K.C., que ha proseguido hoy su declaración como testigo, ha declarado que su hermana le dijo que David F. la maltrataba y también que le pidió las fotos de su hijo, cuyas imágenes al ser mostradas a la testigo en la sala motivaron el llanto de la declarante.

Ha reiterado el amor que su hermana sentía por su hijo por el que "daba la vida", y ha sostenido que Fadila "no es una mujer fría", que es "buena y cariñosa", y que le escuchó: "Mientras yo esté con vida no le va a faltar nada a mi hijo".

"David le llamaba mora de mierda, y le dijo 'que te mato'", ha indicado K.C., que ha repetido que a ella eso no le "gustó".

Los dos agentes policiales que procedieron a la detención de los acusados cuando estos se encontraban en un parque de León, después de recibir una llamada en la que les informaban de que dos personas reclamadas judicialmente se querían entregar, han coincidido en que a su llegada David F. se puso de rodillas, "colocó las manos sobre la nuca, y confesó que había sido él".

"He sido yo, tranquila, yo sé lo que pasa", han coincidido los agentes en relación a las afirmaciones de David F. en una escena en la que han dicho que les ha sorprendido que Fadila permaneció "relativamente tranquila".

Por su parte, el dueño del taller en el que trabajó el acusado ha definido a David como un "buen" trabajador al que volvió a dar una segunda oportunidad después de haberle robado en la empresa, por cuyo delito se produjo una condena con sentencia de conformidad.

"Madre mía, la que he liado", ha dicho el titular del taller sobre la revelación que le trasladó, sin precisar más, su empleado, que a raíz de ese momento trabajó "bien" aunque se mostraba "muy nervioso".

La vecina del piso superior al que ocupaban los acusados, que fue quien realizó la llamada telefónica para alertar a la policía, ha relatado que sobre las 2 de la madrugada escuchó muchos gritos de una mujer que decía "no puedo más, socorro, no me pegues que me matas", que ha recordado como "gritos desgarradores".

Por videoconferencia ha declarado el psiquiatra que en 2005 trató de un problema de drogodependencias a David F., al que diagnosticaron un trastorno de personalidad, con rasgos antisociales y dependencia a tóxicos, con poca tolerancia a la frustración con reacciones impulsivas.

La capellán de la iglesia evangelista en la cárcel de Villabona ha relatado que ha contactado con la acusada en el centro penitenciario donde la ha encontrado "aterrorizada", con "ojos de miedo", ha dicho sollozando.

Ha revelado que llegó a pensar que Fadila se podría "quitar la vida", y que le ha animó a seguir adelante.

Además, ha sostenido que Fadila, que según ha dicho ha recibido una carta de David F. en la que le pedía perdón, no es una mujer "fría" ni "conflictiva", y que la ve "tristísima, derrotada y derribada, aunque no está destruida".

Otra integrante del equipo de la iglesia evangelista se ha referido a Fadila C. como una chica "totalmente destrozada" a la que le parecía "muy injusto" que no hubiera podido ir a enterrar a su hijo.

Ha agregado que la acusada, una chica "transparente con un alma muy noble", le hizo saber que había sufrido malos tratos por parte de David F., y que el día de los hechos había "salido a la calle y que lo siguiente que supo es que su hijo estaba muerto".