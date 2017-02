Madre de Fadila dice que David cuidó al niño cuando su hija fue a Algeciras

Oviedo, 23 feb (EFE).- La madre de Fadila C., que está acusada junto su expareja, David F., del asesinato de su hijo de 21 meses, ha reconocido hoy que el acusado se hizo cargo del niño cuando su hija viajó durante más de una semana a Algeciras.

La testigo ha realizado estas declaraciones en la cuarta sesión del juicio con jurado que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, y en el que la pareja se enfrenta a una pena individual de 33 años y medio de cárcel.

Una jornada que ha estado marcada por la incidencias registradas en las videoconferencias que han provocado que la juez ordenara un receso, que ha durado cerca de una hora, para que los técnicos arreglaran los problemas de grabación en la sala de los testimonios de los testigos.

Unos problemas de audición que se han mantenido durante la declaraciones por videconferencias de varios testigos, entre ellos del padre de la acusada que al final ha rehusado declarar en el juicio.

Desde Estepona (Málaga) y por videoconferencia, la madre ha declarado que, durante el tiempo que su hija estuvo en Algeciras, David fue un par de veces a su casa a pedir dinero para poder mantener a su nieto y que en una de ellas le dio unos 35 euros.

No obstante, ha señalado que entre Fadila y la hermana de ésta le habían dado más de 300 euros y ha lamentado que era David el que no no quería darles el niño para que lo cuidaran en su casa.

Con la ayuda de una interprete, la testigo ha apuntado que el embarazo de su hija no fue acogido con agrado por la familia pero cuando nació su nieto todos lo "celebraron", y ha añadido que fue Fadila la que decidió alquilar una vivienda al lado de la suya para que vivieran los tres.

Ha subrayado que "nunca vio nada raro", que existiera maltrato al niño y a su hija por parte de David, aunque sabía que existía esta situación porque se lo había desvelado su otra hija.

"Yo le preguntaba (a Fadila) si le pegaba, pero nunca me decía nada. Ella quería mucho a su hijo y daba la ropa que ya no quería a los demás", ha aseverado la madre.

Ha indicado que cuando conoció la noticia del suceso por los medios de comunicación acudió, el 7 de noviembre de 2014, a prestar declaración ante la Policía Nacional.

Otra de los testigos de la defensa de David, también por videoconferencia, ha apuntado que era amiga de Fadila desde que fueron juntas al instituto.

"Nunca me habló de que hubiera maltrato, al contrario. Nunca me manifestó que estuviera mal", ha afirmado la testigo, que ha señalado que la última vez que estuvo en contacto con ella, a través de la redes sociales cuando la acusada ya vivía en Oviedo, le dijo que "estaba bien".

Por su parte, una de las testigos de la defensa de Fadila, que conoció a ésta trabajando en la Cruz Roja, ha declarado por videoconferencia desde Estepona que la acusada se mostraba "contenta" con el embarazo y que cuando el niño nació "siempre lo vio bien cuidado".

Con la ayuda de la interprete, la testigo ha explicado al jurado que Fadila era una joven "buena y cariñosa".