PSOE intenta un acuerdo para levantar el encierro del Ayuntamiento de Avilés

Avilés, 23 feb (EFE).- El gobierno local de Avilés, del PSOE, ha hecho entrega hoy a los sindicalistas encerrados en el Ayuntamiento de un documento con propuestas que no satisficieron a los representantes de los trabajadores, que anuncian que responderán con otra propuesta.

"Hemos tenido una reunión donde se nos ha entregado un documento que para nosotros es bastante inconcreto y les contestaremos con otro que contendrá lo que nosotros consideramos necesario para levantar el encierro", ha indicado el presidente de la Junta de Personal, Jesús Villa.

El representante sindical ha recalcado que quieren "mucho más compromiso" por parte del Gobierno Local, incluida la paralización no sólo de la oposición ya convocada para cubrir unas plazas, si no también las ofertas que todavía no se han publicado, "que deben ser paralizada de forma inmediata".

Los sindicalistas, que hoy cumplen siete días de encierro, han escenificado en la plaza de España una boda carnavalesca entre "Doña Interina" y "Don Precario", en señal de protesta por el elevado número de interinos que tiene el Ayuntamiento y por la precariedad en el empleo.

Jesús Villa ha denunciado que hay compañeros que suman hasta 27 años de interinidad, que ahora se ven en la circunstancia de que su puesto de trabajo sale a concurso público y lo pueden perder.

El presidente de a Junta de Personal ha explicado que estos trabajadores, algunos con mucha edad, disponen de poco tiempo para preparar unos temarios extensos, y lo que pide es que "se les valore este tiempo destinado a prestar servicio público".