La falta de presupuestos del Estado deja en el aire las oposiciones docentes

Madrid/Valencia, 24 feb (EFE).- Varias autonomías, entre ellas la Comunitat Valenciana, han renunciado ya a convocar oposiciones de profesorado no universitario este año, y otras se lo piensan por la falta de presupuestos del Estado de 2017 y la incertidumbre de su aprobación, lo que genera malestar entre los sindicatos.

En la Comunitat Valenciana, se pactó con los sindicatos no convocar oposiciones en 2017 y acumularlas para los dos años siguientes, cuando se convocarán 4.946 plazas, 3.533 son de acceso libre (1.250 para Infantil y Primaria en 2018 y 2.283 de Secundaria y otras especialidades en 2019) y 1.413 de promoción interna.

La Conselleria de Educación ha reclamado al Gobierno que suprima la limitación de la tasa de reposición, en cuyo caso la intención es aumentar el número de plazas en todos los casos y ha indicado que de una plantilla de unos 50.000 docentes, son interinos unos 14.000.

La oferta de empleo público de 2017 para todos los sectores de las administraciones está ligada a la ley anual de cuentas del Estado de este mismo ejercicio, donde se fija la tasa de reposición de las plazas vacantes por bajas, debidas fundamentalmente a jubilaciones.

Por ello, las comunidades no pueden convocar oposiciones mientras tanto, y el Gobierno trabaja en busca de una solución para que se puedan sacar las plazas, según fuentes de Hacienda.

La Consejería de Educación de Asturias y el sindicato CSIF han propuesto que un real decreto ley desbloquee la situación.

El anterior ejecutivo socialista redujo la reposición anual al 30 %; el del PP la mantuvo en el 10 % entre 2012 y 2014, la subió al 50 % en 2015 y al 100 % en 2016.

Autonomías como Cantabria y la Comunitat Valenciana piden suprimirla para poder recuperar el personal perdido y reducir los interinos docentes, un 20-25 % de media, según los sindicatos.

Las oposiciones de docentes deberían convocarse y celebrarse con antelación suficiente para que los profesores puedan incorporarse ya al curso siguiente, según fuentes de Educación de varias comunidades.

Asturias, que se ha dado hasta el 15 de marzo para convocarlas, ha urgido una conferencia sectorial de Educación para concretar la reposición y posibilitar las oposiciones para maestros en el Principado (al menos 347 plazas).

El consejero de Cantabria, Ramón Ruiz, ha pedido al ministro Íñigo Méndez de Vigo que "clarifique su postura" y convoque esa reunión inmediatamente.

Según Ruiz, la Dirección General de Evaluación de Educación comunicó a las autonomías que la tasa de reposición no se va a fijar hasta que no haya presupuestos del Estado, así que no se pueden convocar oposiciones, "amenazando con impugnarlas".

Cantabria quiere publicar este año 187 plazas de maestros, equivalentes a una reposición del 100 %.

Fuentes ministeriales de Educación consultadas por Efe han declinado comentar el asunto y se han remitido a Hacienda por tratarse de una cuestión de presupuestos.

También Murcia ha decidido consultar a ambos ministerios para poder actuar legalmente y sacar nuevas plazas de maestro (448).

Madrid tiene intención de convocar, pero está esperando el criterio del Gobierno central. Los presupuestos autonómicos de 2017 prevén 175 nuevos docentes.

Y Baleares también está pendiente de la aprobación de los presupuestos estatales y conocer la tasa de reposición para determinar las plazas exactamente; las pruebas serían en julio.

Andalucía mantiene la idea de publicar plazas de maestro y rechaza "chantajes" del Ejecutivo de condicionar las convocatorias a la aprobación de los presupuestos.

Y el Gobierno vasco acaba de publicar 740 plazas de maestros; fuentes del departamento de Educación no ven inseguridad jurídica en esta convocatoria autonómica.

Pero Navarra pospondrá las pruebas (184 plazas de secundaria y 35 de FP) al año próximo por no dar tiempo a celebrarlas antes del final de curso, ya que no ha recibido respuesta "concreta" del Gobierno central sobre cuándo se conocerá la tasa de reposición.

En Castilla y León no habrá oposiciones porque la ausencia de presupuestos estatales y autonómicos y el desconocimiento de esa tasa lo hace "imposible". Las plazas no convocadas se acumularán a la siguiente convocatoria junto a las 800 vacantes de 2016 por jubilaciones y fallecimientos.

El Gobierno y los sindicatos de Extremadura, que aducen motivos de "inseguridad jurídica", han decidido el aplazamiento (145 plazas) y convocar listas extraordinarias este año para atender la falta de profesorado en algunas especialidades.

La intención de Castilla-La Mancha era convocar 500 puestos para primaria, pero ha determinado no hacerlo por las mismas razones.

La Rioja ha acordado con los sindicatos sumar las cien plazas de niveles y especialidades diferentes de 2017 a las de 2018.

El sindicato ANPE califica la situación de "caos", CCOO denuncia "perjuicio y precariedad" para miles de interinos y CSIF asegura que 50.000 vacantes podrían quedar sin cubrir.