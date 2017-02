Podemos: No caben más excusas para no resolver contratos predoctorales Ochoa

Oviedo, 25 feb (EFE).- El Grupo Parlamentario de Podemos en la Junta General ha advertido hoy de que no caben "más excusas" para la no resolución de los contratos predoctorales Severo Ochoa, y que pedirá que comparezca la directora general de Universidades para informar de la situación del colectivo de jóvenes investigadores.

"No es aceptable", indica la formación morada en una nota, que después de haber suprimido la convocatoria del curso pasado, en el presente ejercicio, ya prácticamente en marzo, los jóvenes investigadores "aún no sepan si dispondrán o no de contrato para desarrollar su trabajo".

Podemos Asturies anuncia que solicitará la comparecencia en el Parlamento asturiano de la directora general de Universidades, Cristina Valdés, para que dé cuenta de la situación de los contratos predoctorales Severo Ochoa, e informe sobre las actuaciones previstas para proteger a los investigadores ante el "recorte" de derechos que les aplica la Dirección General de la Seguridad Social.

Al "tremendo retraso" en la convocatoria de las ayudas, la formación política subraya que se suma la situación generada por la Seguridad Social, que pasa a considerar a los jóvenes investigadores como becarios, en vez de como trabajadores.

Agrega Podemos, que esto supone una merma de derechos considerable, como la pérdida de la atención sanitaria cuando realicen estancias en el extranjero, que por otro lado son "necesarias" para la mención internacional en el título de doctor, la pérdida de la liquidación del contrato cuando lo terminen o la imposibilidad de realizar prácticas externas.

La investigación en centros públicos como la Universidad de Oviedo es la "piedra angular" para el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma, reivindica la formación morada.

Por otra parte, el diputado regional de Podemos Andrés Fernández Vilanova ha conminado hoy al consejero de Sanidad, Francisco del Busto, a "desterrar sus tabúes, dejarse de trampas y reconocer la evidencia de la relación entre contaminación y cáncer", puesto que las personas que viven y trabajan en entornos contaminados "no enferman de pena, precisamente".