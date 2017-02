PSOE busca un proyecto económico "más allá de lo que esperan los convencidos"

Madrid, 25 feb (EFE).- El PSOE prepara un nuevo proyecto económico de cara a su 39 Congreso Federal que vaya "más allá de lo que esperan los convencidos y los corazones de los votantes más fervorosos" y que le dé "credibilidad gubernamental" a base de propuestas que sean "ciertas, serias y de verdad".

Es el mandato que ha dejado hoy el presidente de la gestora, Javier Fernández, a los más de 500 socialistas y expertos económicos reunidos en el foro "España 2020: una economía sostenible social y ambientalmente", que se ha celebrado en Madrid para debatir el primer borrador de la ponencia económica del congreso, bajo la dirección del economista José Carlos Díez.

"La credibilidad económica de hoy es la que mañana nos dará credibilidad gubernamental", les ha dicho Fernández en un discurso de reafirmación de la "superioridad ética, económica y cultural de la socialdemocracia" y de llamamiento a preservar el Estado del bienestar, porque es "el rompeolas de todas las crisis, el patrimonio de los que no tienen patrimonio y el patrimonio de los socialistas".

Cinco días después de que el ex secretario general Pedro Sánchez presentara su proyecto "Por una nueva socialdemocracia", con el que aspira a recuperar el liderazgo del partido, el presidente de la gestora ha dicho que los socialistas creen en la "reformulación" de la socialdemocracia, pero ha sostenido que sigue vigente la divisa de Bad Godesberg que marcó el cambio de rumbo del SPD en Alemania en la segunda mitad el siglo XX: "tanto mercado como sea preciso, tanto Estado como sea necesario".

Tras defender que "los mercados no se legitiman solos" y que es necesario un "Estado regulador y de bienestar" que medie entre el ciudadano y las "impredecibles" fuerzas económicas, Fernández ha llamado al PSOE a contar con las clases medias para "preservar y mejorar" ese modelo.

Fiel a su estilo, Fernández ha criticado a Podemos sin nombrarlo, al rechazar las soluciones "fáciles, sencillas, milagrosas e inmediatas", las "grandes promesas que se consiguen sin ningún sacrifico" y los políticos cercanos al "populismo", la "demagogia" y la "simplificación".

En la misma línea, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha defendido que el PSOE "no es una asociación, sino un partido político" que "no se construye ni contra nadie ni desde nadie" y que no necesita "referencias de otras fuerzas políticas", porque siempre ha sido un proyecto "autónomo, libre e independiente, que ha aspirado al liderazgo".

Jiménez ha subrayado que, si el proyecto político que más años ha gobernado en España ha sido el del PSOE, "será por algo", y ha asegurado que hoy los socialistas inician un "camino contra los dogmatismos de derechas y de los que han aparecido ahora dando lecciones fáciles a problemas complejísimos, demostrando que no saben ni lo que tienen entre manos".

Del foro se han extraído diez folios de conclusiones en los que el PSOE se define como "la izquierda posible que tiene la vocación de volver a recuperar la ilusión de una mayoría de la sociedad española que quiere volver a gobernar".

Entre sus propuestas destaca que los ayuntamientos tengan una participación directa en la recaudación del IRPF, con el fin de garantizar los recursos en los municipios de población más reducida o de menor renta, así como sus servicios públicos, y con la vista puesta en una futura España federal.

También aboga por un nuevo marco de relaciones laborales en el que la prioridad sea recuperar el nivel salarial de 2011 a corto plazo para que la recaudación por IRPF y vía cotizaciones ascienda a 10.000 millones de euros y poder "tapar" el déficit de la Seguridad Social.

Democratizar la globalización, avanzar en el proceso federal europeo, conseguir que el empleo sea de calidad, convertir el ICO en una agencia financiera pública de innovación y apostar por un ingreso mínimo vital, por la inclusión social y por la economía de las ciudades y la cultura son otros de los ejes del futuro proyecto económico del PSOE.

El documento acordado por los socialistas se completará a partir de hoy con aportaciones de profesionales y expertos de dentro y fuera del partido antes de ser elevado al Comité Federal para su aprobación y remisión a las agrupaciones.

En el debate han participado, entre otros, el catedrático de Economía e investigador del IREA Antón Costas; la catedrática de Derecho del Trabajo y decana de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid Yolanda Valdeolivas; el responsable de Economía de la gestora del PSOE, José Muñoz; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, y Lara Contreras, en representación de la ONG Intermón.

Al encuentro han asistido el exministro de Economía Miguel Sebastián, el portavoz parlamentario Antonio Hernando, miembros de la gestora, diputados, alcaldes, concejales y cargos públicos de comunidades gobernadas por el PSOE.EFE