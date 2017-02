Maniega ve llamativo que a Fernández se le anulasen la cuarta parte de avales

Avilés, 27 feb (EFE).- La precandidata a la presidencia del PP de Asturias, Carmen Rodríguez Maniega, ha considero hoy "llamativo" que el comité organizador del próximo congreso popular haya anulado la cuarta parte de los avales que presentó la actual presidenta, Mercedes Fernández, para optar a la reelección.

"Es llamativo porque como presidenta se supone que sabe cómo está el partido y me pregunto en qué estado está la organización", ha declarado Maniega en relación al proceso de validación de los avales presentados para optar a ser precandidatos y cuyo resultado se ha hecho público hoy.

Tras el recuento realizado por la comisión organizadora Pablo Álvarez Pichel ha quedado excluido tras la anulación de más de la mitad de los 152 avales que presentó mientras que Mercedes Fernández y Carmen Maniega seguirán en el proceso al superar los noventa apoyos que se requerían en el reglamento del congreso.

Rodríguez Maniega ha querido agradecer el apoyo recibido por los afiliados para su candidatura y se ha comprometido con ellos a trabajar para ganar el congreso el día 10 de marzo, en la votación de las sedes, y luego el 18 en el congreso si hubiera opción.

Además, ha señalado que el PP de Asturias tiene 20.386 afiliados y que, de ellos, en torno a un diez por ciento avalan a la actual presidenta, "pero resulta que uno de cada cuatro de esos avales no son válidos porque no estaban al corriente de pago".

"Yo quiero defender a los afiliados de Asturias porque no son morosos, la gestión de las cuotas ya no se hace desde las sedes se hace a través de una cuenta a nivel regional y eso significa que se ha hecho una gestión nefasta de ello", ha declarado.

A su juicio, es "muy grave" que mientras la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, anima a los afiliados a votar creando una cuota simbólica para regularizarse, "desde aquí no sólo no se está animando si no que no se gestiona bien el cobro de las cuotas".

Para la presidenta local del PP de Avilés, la cuestión de la gestión de las cuotas, que ha dado "muy mala imagen al partido", es una razón más para lograr un cambio en la dirección regional a cuya presidenta ha acusado de tratar a los militantes del partido "al peso" y "como meros rellenamitines".