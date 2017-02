El PSOE pide un acuerdo para afrontar el atasco legislativo en la Junta

Oviedo, 27 feb (EFE).- El PSOE ha trasladado hoy al resto de grupos parlamentarios la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita afrontar el 'atasco' legislativo que sufre la Junta General en la que se están tramitando de forma simultánea un total de 34 proposiciones o proyectos de ley del Gobierno y de la oposición.

Al proceso de tramitación de dichas iniciativas -comparecencias y elaboración de los dictámenes para votarlos en el pleno- se suman además las tareas que desarrollan las tres comisiones de investigación actualmente abiertas en la Cámara (incendios forestales, Gitpa y listas de espera).

A ellas se sumará además una cuarta, la relativa a la gestión de los fondos de formación para parados que planteó Podemos y a la que no ha manifestado oposición ningún grupo parlamentario lo que hará innecesario que su puesta en marcha sea aprobada por el pleno.

Para el portavoz socialista, Fernando Lastra, sería positivo que los grupos fijasen la prioridad de las iniciativas en tramitación empezando por el caso de la ley de crédito extraordinario por importe de 23 millones de euros dado que se trata de inversiones para este año y cuanto antes se apruebe la ley, antes se ejecutarán.

A juicio de su homóloga del PP, Mercedes Fernández, la "sobrecarga" legislativa de la Junta se produce tanto por el aumento del número de grupos respecto a anteriores legislaturas como por el incumplimiento por parte del Gobierno de las iniciativas de orientación aprobadas por la Cámara lo que "obliga" al resto de partidos a tramitar proposiciones de ley de obligado cumplimiento.

"El Gobierno ha perdido el respeto a los acuerdos del Parlamento y les da igual perder votaciones porque saben que las van a incumplir", ha apuntado Fernández, que ha coincidido con la portavoz de Foro, Cristina Coto, que ha avanzado además que su grupo rechazará que la ley de crédito se tramite en lectura única dado que supondría renunciar a la posibilidad de presentar enmiendas.

Para Podemos, el bipartidismo ya se encargó de que el Parlamento "no fuese funcional" y, pese a haberse superado esa etapa, el Gobierno del PSOE se mantiene "en su soberbia aislacionista" pese a contar sólo con catorce diputados y a que, con la nueva composición de la Junta, "hay más diputados que trabajan y más comparecencias".

"Si no metieran la mano en el cajón no serían necesarias comisiones de investigación", ha apuntado León, tras advertir de que les hubiera gustado ver "tanta urgencia" para tramitar la ley del ERA como la que pide el PSOE para aprobar un crédito para aumentar el endeudamiento en 23 millones que, ha subrayado, "no responde a la necesidad de hacer frente a una catástrofe natural".

Para Gaspar Llamazares, de IU, la Junta debe hacer un esfuerzo para que el Parlamento legisle y no siga "un año más" sin producir leyes como puede ocurrir si se pretende "abarcar mucho" y se producen "bloqueos" en lugar de alcanzar un acuerdo de prioridades.

Entre ellas ha mencionado la ley de crédito extraordinario dado que se trata de un presupuesto "adicional" al ya aprobado y, si no se autoriza antes de junio, "sólo se gestionará la mitad".

El acuerdo planteado por el PSOE en la Junta de Portavoces genera "discrepancias", según ha señalado el diputado de Ciudadanos Nicanor García, que ha admitido la existencia de un problema con el atasco legislativo y ha reclamado "autorregulación" entre los grupos en temas como el número de peticiones de comparecencias que, en el caso de la Ley del Deporte del PP, se eleva a noventa solicitudes.