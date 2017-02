Christian: "Hemos adquirido una regularidad que es básica en esta liga"

Oviedo, 28 feb (EFE).- El defensa del Real Oviedo Christian Fernández ha defendido hoy el estilo de juego de los azules, "no siempre vistoso, pero que sirve para adaptarse a la categoría y puntuar", lo que considera clave para explicar la regularidad de los azules en las últimas jornadas en las que han sumado 16 de 21 puntos posibles.

"Debemos ser fieles a nuestra idea de fútbol porque, aunque no llevemos el peso del partido en muchas ocasiones, no significa que sea malo. Los datos están ahí, muchas veces quienes ganan no tienen grandes posesiones, y eso habla de la categoría y de lo importante que es adaptarse a ella para conseguir los objetivos", ha apuntado.

El lateral cántabro da por bueno el empate ante el Reus del pasado viernes y ha destacado que, pese a que la primera parte no fue buena, el equipo supo reponerse al tanto de los locales y "reaccionar" a tiempo para conseguir unas tablas en el marcador que el jugador considera "justas".

"Dadas las circunstancias de partido, ese punto era bueno. Me gustó la reacción del equipo, la imagen fue otra y fuimos a por el partido. Ahora ya sólo pensamos en el Cádiz y en intentar mejorar todo esos errores que cometemos, porque esa predisposición e intensidad que venimos mostrando es la que dará frutos a final de temporada", ha matizado el futbolista.

Sobre el conjunto gaditano, que visita el Carlos Tartiere el próximo sábado, Christian ha considerado que su principal potencial está en la línea ofensiva y, sobre todo, en la persona de Ortuño, ex compañero del cántabro.

"Va a ser un partido distinto al de Carranza (0-2), ahora ellos llegan terceros y en una dinámica positiva, por lo que el partido tendrá otro cariz y los puntos se vuelven vitales ahora. Llegan con Ortuño en estado de gracia. Sé de lo que es capaz y habrá que hacer buenas ayudas, porque los tres hombres de arriba son los que mantienen al Cádiz arriba", advierte el defensa.

El futbolista carbayón no quiere pensar más allá del sábado aunque señala que es importante conseguir el gol average a favor y, además de ganar en casa, no perder la buena dinámica que está adquiriendo el equipo a domicilio.

"No podemos dejar todo al Tartiere, es verdad que aquí el equipo crece con el público, y es importante contar con ello en este tramo de la temporada, pero debemos seguir puntuando fuera para estar entre los equipos que lucharán por la eliminatoria de ascenso", ha añadido Christian.

El lateral ha insistido en la "exigencia" de la categoría, lo que obliga a los azules a mantener la "senda de la victoria" para lo que ha animado a la afición a acudir al campo tal y como hiciera ante el Getafe, choque que presenciaron 18.000 espectadores.

Los azules continuarán con el trabajo que han retomado esta misma mañana a lo largo de la semana, en otras tres sesiones de trabajo matutinas antes del choque ante el Cádiz.