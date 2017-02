Maniega no ve ningún problema en una eventual bicefalia en el PP de Asturias

Avilés, 28 feb (EFE).- La aspirante a la presidencia del PP de Asturias Carmen Rodríguez Maniega ha negado hoy que una supuesta bicefalia en el partido fuera a suponer un problema, dado que del próximo congreso saldrá una junta directiva que será la que tome las decisiones.

"Por primera vez son los afiliados los que van a elegir un presidente y con él una junta directiva que será la que decida de forma absolutamente democrática; al final, los portavoces parlamentarios, al igual que los municipales, son los que llevan la voz del partido a las instituciones", ha indicado Rodríguez Maniega en declaraciones a Efe.

La presidenta local del PP de Avilés se muestra en desacuerdo con su contrincante en el congreso, la actual dirigente regional Mercedes Fernández, que en alguna ocasión mostró su reticencia a la bicefalia que se produciría en caso de perder las elecciones internas.

Rodríguez Maniega ha hecho suyas unas declaraciones del coordinador del PP, Fernando Martínez-Maillo, en las que restó importancia a la bicefalia, que de hecho, ha indicado el dirigente nacional, en algún momento se ha dado con carácter temporal.

"Me da la sensación de que cuando Mercedes Fernández alerta del riesgo de una bicefalia y todo lo que ello pueda conllevar, a lo mejor se está refiriendo a que no va a acatar la decisión de los afiliados si no la apoyan; detrás de ello simplemente hay una concepción poco democrática de ver el partido", ha indicado Carmen Rodríguez Maniega.

La presidenta local del PP avilesino ha abogado por la unidad al día siguiente mismo del congreso convocado para el próximo 18 de marzo, para trabajar juntos por un mismo proyecto, con independencia de quien gane.

"Lo que nos piden los afiliados es que al día siguiente trabajemos juntos para cosechar triunfos en las elecciones y para defender los intereses de los asturianos y para eso pueden contar perfectamente con nosotros y quiero entender que Mercedes Fernández hiciera lo propio si no gana", ha declarado.