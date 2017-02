Pichel pide revisar los avales anulados para seguir optando a presidir el PP

Oviedo, 28 feb (EFE).- El candidato excluido de la carrera por presidir el PP de Asturias tras la anulación de más de la mitad de los avales que presentó, Pablo Álvarez Pichel, pedirá a la comisión organizadora del congreso que revise todas las firmas que aportó al considerar que ha habido errores en su validación.

Pichel había registrado 152 avales de los que fueron considerados válidos y 92 se rechazaron, la mayoría por tratarse de militantes que no estaban al corriente de pago de las cuotas otros por no figurar como afiliados, por presentar fotocopias, estar duplicados en otra lista o carecer de firma.

De esta forma, el hasta ahora secretario de relaciones institucionales del PP de Asturias no logró la cifra de 90 avales exigidos y fue excluido del proceso de elección de candidatos a la presidencia en el que siguen Mercedes Fernández y Carmen Maniega.

Tras revisar la documentación facilitada por la comisión organizadora del congreso, Pichel ha señalado que ha podido constatar ya varios errores, fundamentalmente entre los rechazados por no estar al corriente de pagos dado que el reglamento del congreso no especificaba desde cuando era necesario estarlo.

Esta situación afecta incluso a dos presidentes de juntas locales y a algunos concejales electos según las comprobaciones realizadas por su candidatura por lo que, de validarse los avales que Pichel cree mal anulados, considera que podría alcanzar la cifra mínima de avales exigidos para seguir optando a ser candidato.

Pese a que el reglamento del congreso no contempla la posibilidad de recurrir el recuento de avales, el aspirante a precandidato ha abogado por que su reclamación sea atendida y se vuelvan a revisar las firmas a la vez que ha descartado la posibilidad de recurrir a los tribunales en caso de que sea rechazada su petición.

"Entiendo que no tendríamos que llegar a tanto", ha afirmado tras mostrar su agradecimiento a quienes le apoyaron pese que no es fácil "nadar contra corriente" y señalar que su recurso intenta defender el derecho de los excluidos a seguir participando en el proceso al margen de que su candidatura se mantenga o no.

Pichel ha reclamado un partido "más abierto, más plural, más permeable y más cercano a los afiliados" y ha puesto como ejemplo la actuación de la candidata a la presidencia del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, de promulgar una amnistía en las cuotas de forma que cualquier militante con el pago de diez euros pueda participar en el proceso de elección previo al congreso regional.

"El que quiera ver los congresos en términos de derrotar o vencer se confunde, para vencer hay que convencer y para convencer hay que seducir. Prospere o no el recurso, este proyecto y esta idea no se va a quedar aquí", ha apuntado tras señalar que no contempla por el momento la posibilidad de sumar sus apoyos a los de Maniega con la que, no obstante, se ha mostrado abierto a "dialogar".