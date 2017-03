Cervera considera al Oviedo un equipo "diferente" al de la primera vuelta

Cádiz, 2 mar (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, afirmó este jueves que el Real Oviedo, rival al que visitarán el próximo sábado en el estadio Carlos Tartiere, le parece "diferente" al de la primera vuelta y que presenta una dinámica "típica" de un equipo "asentado en la categoría -LaLiga 1/2/3-".

En la primera vuelta de la competición, el Oviedo ganó al Cádiz por 0-2 en el estadio Ramón de Carranza y Cervera reconoció, en su comparecencia ante los periodistas, que es de los adversarios que "mejor han jugado" ante los cadistas.

El técnico añadió que, "sin que el Oviedo hiciera un gran partido, no dejó hacer nada" al Cádiz y recordó aquel encuentro como el "más feo" de los que ha jugado su equipo esta temporada.

El Cádiz y el Oviedo llegan a este encuentro en puestos de fase de ascenso a LaLiga Santander, con los andaluces terceros con 44 puntos y los asturianos sextos con 42.

Preguntado por esa posición del Cádiz, que lleva en plazas de promoción de ascenso once jornadas consecutivas, Cervera no quiso hablar de otro objetivo que no sea la permanencia del equipo en la categoría.

"No nos vamos a salir del discurso porque creo que es lo más sensato y lo mejor para el equipo. Esto es como si vamos por una carretera y el primer cartel que nos encontramos es el de la permanencia. Cuando nos encontremos ese, iremos a por otro, si lo hay. Pero ir a por otro sin encontrar el primero no nos lleva a ningún sitio", argumentó el técnico.

El delantero Alfredo Ortuño, quien también compareció este jueves ante los periodistas, declaró que el Oviedo es uno de los contrincantes que "más limitó" a los cadistas en la primera vuelta y que, a su juicio, en su estadio "será más difícil aún".

Ortuño, máximo goleador del Cádiz con catorce tantos, indicó que no está "obsesionado" con volver a marcar después de tres jornadas sin hacerlo.

El Cádiz, que ofrecerá la convocatoria el viernes antes de partir hacia Asturias, tiene la duda aún del centrocampista Jon Ander Garrido debido a que sigue con problemas de movilidad en un brazo.

Otra duda importante es la del extremo Álvaro García, habitual titular que sufre molestias en un tobillo y está pendiente de unas pruebas.