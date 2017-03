Plataforma contra el impuesto de sucesiones baraja crear un partido apolítico

Oviedo, 2 mar (EFE).- La Plataforma contra el impuesto de sucesiones se plantea crear un "partido apolítico" en Asturias si el actual Gobierno no elimina este tributo, demanda a la que se han adherido 108.738 asturianos.

Sus firmas han sido trasladadas hoy a la Junta General del Principado, donde cientos de personas, en su mayoría jubilados, se han manifestado y coreado consignas pidiendo la eliminación de este impuesto.

"Que no nos quiten nuestra herencia" y "Vividores" fueron los gritos más escuchados durante buena parte de la mañana en la que los manifestantes obligaron a cortar el trafico en las calles adyacentes al Parlamento regional donde se celebrara desde la 10.00 horas la primera de las dos sesiones del pleno de la Junta General.

Sus diputados fueron objeto también de abucheos y silbidos por parte de los manifestantes, entre los que se encontraba Clavelina García Rodríguez, una octogenaria que se ha convertido en una de las voces más críticas con este impuesto.

Esta sierense de 82 años se dio a conocer por denunciar que por los 300.000 euros de herencia que recibió de un hermano fallecido hace dos años en Venezuela tuvo que pagar 80.000 euros por el impuesto de sucesiones en Asturias, cifra que no hubiese superado los 800 euros de haberlo hecho en Madrid.

"Mi caso, por mi edad, ha llamado la atención y me he convertido en la voz de los sin voz", ha señalado al frente de los concentrados esta mujer, que ha criticado que "tenga que regalar el sudor de su hermano".

Aunque podría haber esperado a que pasasen cinco años para no tener que pagar nada al fisco, esta mujer ha asegurado que ella es una ciudadana que cumple con sus obligaciones y que, por lo tanto, pagó lo que le correspondía.

No obstante, y tras aclarar que no quiere que le devuelvan el dinero ya pagado, ha asegurado que lo justo es que se pague lo mismo en todo el país y no en función de lo que decida el gobierno de turno en cada comunidad autónoma.

Sin embargo, el portavoz de la plataforma, el abogado Álvaro López Castro, sí que ha incidido en que su objetivo pasa por la bonificación total del impuesto de sucesiones.

"Si nos quedamos con el 0,1 por ciento, como en Canarias, no pasa nada, pero lo que no tiene sentido es que ellos paguen 50 euros y nosotros 50.000 por la misma herencia", ha señalado a los medios de comunicación momentos antes de entregar las firmas recabadas para pedir la eliminación del impuesto.

En el momento de dirigirse al registro de la Junta General, habían conseguido 108.738 firmas si bien esperaban superar las 112.000 al término de la concentración.

López Castro ha dicho que los que han dado su firma no son gente con abultadas cuentas bancarias porque en Asturias "no vive ningún Botín" y porque la mayoría de los que tienen rentas del trabajo que superan los 150.000 euros se les está echando de Asturias y se instalan en otras comunidades donde tributan mucho menos.

En su opinión, las últimas rebajas planteadas por el Gobierno socialistas son "absolutamente insuficientes" porque se sigue gravando por inmuebles o dinero por el que se tributó.

El portavoz ha adelantado también que van a ir junto a plataformas similares de Andalucía y Extremadura, y posiblemente, de Murcia, al Congreso de los Diputados para exigir la eliminación del impuesto en todo el país.

De no conseguirlo, ha incidido en que no descartan crear en Asturias un "partido político" con el único fin de conseguir la eliminación del impuesto de sucesiones.

De hecho, ha asegurado que entre los manifestantes había personas de todos los signos políticos a los que les une su interés por acabar con esta carga fiscal que provoca importante injusticias.

La plataforma recibió hoy el apoyo explícito de la presidenta de Foro, Cristina Coto, que ha asegurado que el Gobierno ha vuelto a trasladar a Foro de nuevo un informe desfavorable a su "enésima petición de eliminación del impuesto de sucesiones" y que es lamentable que Asturias sea noticia nacional "por liderar el atraco fiscal en España".