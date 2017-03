XSP e IU valoran los cambios introducidos en la nueva social de Gijón

Gijón, 2 mar (EFE).- Los grupos municipales de Xixón Sí Puede e IU han valorado hoy las modificaciones introducidas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón en las bases de la nueva renta social como la eliminación del límite de 250 euros mensuales.

"Es un paso adelante en comparación con las otras bases", ha comentado la concejala de la marca local de Podemos Estefanía Puente, quien ha reivindicado "prudencia" al sostener que los trámites siguen siendo "farrogosos".

Tras el encuentro entre todos los grupos municipales para abordar este asunto, ha valorado que el gobierno haya reducido a los 18 años la edad para poder percibir la nueva prestación y que determinados colectivos, como víctimas de violencia machista y refugiados, estén exentos de contar con un año de empadronamiento en Gijón.

También ha defendido que se incluya una bonificación de unos 50 euros a las familias que cuenten con un menor de 14 años, hasta un máximo de tres.

Al tiempo que ha criticado que se sigan computando los ingresos percibidos por otras ayudas municipales, ha exigido que el Ayuntamiento refuerce el personal de Servicios Sociales y dé la máxima difusión en todo el municipio para que llegue a un mayor número de personas.

Por su parte, la edil de IU Ana Castaño ha afirmado, tras conocer las modificaciones, que las bases "cumplen, al menos, las expectativas mínimas y nos situaría en una realidad mejor".

"No vamos a ser un obstáculo para que siga adelante", ha recalcado antes de apuntar, no obstante, que hay determinadas cuestiones que no comparten.

El concejal del PSOE César González ha reiterado hoy su rechazo al sistema elegido por el gobierno municipal para el pago de las nuevas ayudas sociales que prevén conceder, porque "no preserva la privacidad de los beneficiarios de las mismas".

Ha vuelto a manifestar su desacuerdo con el sistema de pago previsto, que se hará a través de una plataforma en la que estarán los beneficiarios de estas ayudas y que tendrán que identificarse al acudir a los comercios seleccionados.

Por otra parte ha señalado que "lo que antes eran líneas rojas ahora se han convertido en naranjas, tirando a verdes", en relación a las críticas vertidas por los grupos municipales proponentes de estas ayudas a las primeras bases presentadas.

El grupo municipal de Ciudadanos no ha realizado ninguna aportación a las bases de la renta social al considerar que deben ser los grupos que apoyaron su creación los que deben participar en su elaboración de las mismas.

El portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha mostrado sus dudas en relación a su puesta en marcha y ha reiterado la posibilidad de que "puede existir cierta incompatibilidad con el salario social".