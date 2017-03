Alonso apunta 14 de marzo como fecha límite para convocar oposición maestros

Oviedo, 3 mar (EFE).- El consejero de Educación, General Alonso, ha afirmado hoy que no se convocarán oposiciones al Cuerpo de Maestros si antes del 14 de marzo no están aprobados los presupuestos generales del Estado o el Gobierno no dicte un decreto que fije la tasa de reposición.

Alonso ha afirmado que el Principado quiere ser "respetuoso con la norma, si no hay presupuestos o una cláusula habilitante de la tasa de reposición no convocará oposiciones a Infantil y Primaria para no incurrir en una ilegalidad que podría ser recurrida por cualquiera".

"En todo caso, si hubiera resolución también estamos en contacto permanente para ver los que harán las otras autonomías porque tampoco somos suicidas y que vengan aquí 30.000 aspirantes para nuestras oposiciones", ha subrayado, que ha apuntado que otras comunidades están "declinando" convocar oposiciones.

Ha asegurado que su departamento ha sido "muy claro" en su intención de convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros en siete especialidades, "con el máximo que permita la tasa reposición y si no la hubiera, el máximo posible" de plazas.

Alonso ha asegurado que le ha trasladado al Ministerio de Educación la responsabilidad para que actúe ante esta situación que, a su juicio, se puede arreglar con "una solución sencilla y legal como la promulgación de un real decreto ley".

En relación al anuncio que realizó sobre la posibilidad de la impartir de clases en asturiano, Alonso ha explicado que se trata de un plan piloto experimental al que podrán acceder diez centros de forma voluntaria y siempre contando con la unanimidad de toda la comunidad educativa.

El consejero ha precisado que las asignaturas en asturiano serán elegidas por el centro según la competencia y disponibilidad del profesorado, preferentemente en ciencias sociales, educación física o plástica.