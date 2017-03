Un fallo del TSJA niega a Aqualia los 3,7 millones que pedía a Castrillón

Avilés, 3 mar (EFE).- La adjudicataria del servicio del agua de Castrillón, Aqualia, ha perdido la apelación presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo que desestimaba su reclamación de casi 3,7 millones de euros por un supuesto desequilibrio económico que aduce la compañía.

En declaraciones a Efe, la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, ha expresado su "enorme satisfacción y alegría" por lo que ha calificado de doble buena noticia para los vecinos, ya que no sólo no se tendrán que abonar esos 3,7 millones de euros, si no que ahora Aqualia deberá invertir más de 5 millones pendientes en el saneamiento del concejo.

IU, en el Gobierno Local de Castrillón, presentó en su día un contencioso contra la adjudicación del servicio del agua por parte del anterior gobierno del PP, por entender que había sido errónea y el juez le dio la razón en sus argumentos y ordenó retrotraer los actos al pleno en que se había acordado la concesión.

En ese momento, según ha recordado la alcaldesa, el PP y el PSOE volvieron a adjudicar el servicio a Aqualia y a partir de ahí la compañía reclamó al Ayuntamiento un montante de unos 3,7 millones de euros por un supuesto desequilibrio financiero.

Aqualia argumentaba ese desequilibrio en la supuesta falta de inversiones a que estaba obligado el Ayuntamiento en el pliego de condiciones de la adjudicación, lo que le habría obligado a comprar más agua de la que habría sido necesaria en caso de contar con los manantiales propios, además de unos mayores costes eléctricos y una previsión menor de lo que espera del incremento de usuarios.

"En todas estas cuestiones, tal como nosotros defendíamos, el juez le niega la razón a la empresa", ha explicado Triguero.

El Ayuntamiento no estuvo conforme con estos argumentos y acudió a los tribunales, que finalmente les dio la razón.

Posteriormente, la empresa apeló aquella sentencia ante el TSJA, que ha fallado en contra de la adjudicataria, aunque todavía tiene un plazo de treinta días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.