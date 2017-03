Fernández dice que pedir inversiones es compatible con rechazar presupuestos

Oviedo, 3 mar (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha advertido hoy a Foro que el hecho de que el PSOE no vaya a apoyar los presupuestos del Estado para 2017 no incapacita al Gobierno asturiano para hacer peticiones de contenido económico, como es la puesta en servicio del primer túnel de la variante ferroviaria de Pajares.

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, le había planteado previamente que "qué clase de alianza social y política" está promoviendo para reclamar al Estado que se ejecuten las infraestructuras pendientes cuando para eso son necesarios unos presupuestos que, como presidente de la gestora del PSOE, dice que los socialistas no van a apoyar.

"Debería sonrojarse con su doble juego o inaceptable vara de medir. Pretende cuadrar el circulo pidiendo inversiones mientras se jacta de que no va a probar los presupuestos", ha afirmado Coto en su turno de preguntas al presidente durante el pleno de la Junta General del Principado.

Coto ha acusado al jefe del Ejecutivo asturiano de mantener una "obsesión patológica" con el ex ministro de Fomento y secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, y ha acusado a lo socialistas de mantener una "obsesiva campaña" para borrar cualquier huella suya.

Asimismo, le ha acusado de ser "la furia desatada para pedir dinero a los demás", pero que se comporta "como un manso" con las obras que son de su competencia y a las que reduce las asignaciones, como es el caso de la conservación de carreteras.

El presidente, por su parte, le ha recordado que ella no deja de hacer peticiones de contenido económico en la Junta General del Principado y que, sin embargo, ni ha apoyado ni apoyará nunca unos presupuestos del PSOE.

Ha recordado que Foro firmó un pacto con el PP que incluye el compromiso de poner en marcha de manera inmediata uno de los dos túneles de la variante de Pajares, tal y como plantea su Gobierno en el documento "Las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita".

Asimismo, ha afirmado que ese documento, "del que abomina Foro", se mantiene también que el tren deban alcanzar en Gijón una "clara centralidad" y que se garantiza que el túnel construido por Cascos conectará con la estación intermodal en la plaza de Europa.

Fernández, que ha incidido en que no debería haber discusiones sobre estos asuntos, ha señalado también que aunque no le apetece hablar sobre Cascos, no puede dejar de reprocharle que ampliase 30 años más el peaje de la autopista del Huerna.