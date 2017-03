Fernández mantiene que la educación pública es prioritaria ante la concertada

Oviedo, 3 mar (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que el compromiso de su Gobierno con la educación concertada es "honesto, claro y serio" pero que su prioridad sigue estando en la red pública.

"Aquí hay un componente ideológico. Yo lo tengo y usted también, y eso no es malo. Lo peor es el sectarismo, que yo no lo tengo en esta materia y, en todo caso, procuro alejarme de él", ha afirmado el jefe del Ejecutivo asturiano en respuesta a la pregunta formulada hoy en el pleno de la Junta General del Principado por la presidenta del PP, Mercedes Fernández sobre educación.

En concreto, la portavoz parlamentaria del PP había preguntado por el compromiso que tiene el Gobierno asturiano con la educación concertada que, en su opinión, está siendo asfixiada financieramente, pese a que supone un gran ahorro para el Estado.

La dirigente popular ha asegurado que los profesores de la concertada en Asturias siguen sin ver reconocidos derechos como la paga de los 25 años de antigüedad y que el Gobierno "sigue escorándose hacia la educación pública" y dificultando que las familias puedan elegir libremente entre ambas redes, tal y como reconoce la Constitución.

"Le animamos a que apueste sin complejos por la libertad garantizando una financiación adecuada en la concertada y que se deje de experimentos, ya que no se puede establecer en Asturias como lengua vehicular el bable porque no hay cooficialidad y no puede saltarse la ley a la torera", ha subrayado, antes de asegurar que con esa medida "está devolviendo favores a quienes le apoyaron para poder sentado esa silla".

Por su parte, el presidente ha incidido en que la dirigente popular confunde "vehicular con opcional" y que, en todo caso, su Gobierno a tratar de buscar el máximo consenso con sindicatos familias, patronal y ayuntamientos para proceder a la renovación de los conciertos educativos para el sexenio 2017-2023 que se va a acometer este año.

En cualquier caso, ha incidido en que "no va a haber mayor número de conciertos porque no hay necesidad y la cobertura de la demanda está perfectamente cubierta por las dos redes".

El presidente ha garantizado también que el criterio de renovación de los conciertos se va a hacer con "absoluta transparencia" y que se hará "en sintonía con la normativa y con toda la jurisprudencia que hay".

Fernández ha recordado que en la concertada se encuentra el 28,2 por ciento del alumnado de Primaria e Infantil y el 25,2 por ciento de Secundaria y Bachillerato en 70 colegios repartidos por 20 concejos con unos 2.500 trabajadores con los que hay temas pendientes de resolver como la paga de los 25 años, pero que esas cuestiones deben negociarse entre trabajadores y patronal.