La Junta descarta la ley propuesta por IU para eliminar el IBI de lo hórreos

Oviedo, 3 mar (EFE).- La proposición de ley planteada por IU en la Junta General del Principado para eliminar el pago del IBI de hórreos, paneras y cabazos ha sido rechazada al plantear el resto de grupos que no tendría efectividad dado que es una competencia estatal sobre la que la comunidad autónoma no puede decidir.

La iniciativa ha sido defendida hoy en el pleno de la Junta General por la diputada de la coalición Concha Masa que ha señalado que con esta medida se favorecería la conservación de estas características construcciones asturianas.

Su propuesta planteaba la eliminación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para estas construcciones basándose en que son construcciones desmontables que se utilizan de forma auxiliar a la construcción principal.

La socialista Verónica Vior, sin embargo, ha señalado que este tributo lo regula la Ley del Catastro sobre la que no hay competencia autonómica y que, por lo tanto, el objetivo que persigue no se conseguiría.

Desde el PP, el diputado Pedro de Mesa ha señalado que es preciso apoyar más estas construcciones que forman parte del patrimonio asturiano, pero que la proposición de IU incurre en la incoherencia jurídica puesto que trata de regular un tema de competencia estatal.

La diputada de Podemos Lucía Montejo ha señalado que su formación comparte el objetivo que plantea la iniciativa de IU, pero no su fundamentación jurídica porque el hecho de que sean construcciones desmontables no justifica que no deban pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles.

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha coincidido en que la propuesta estaba "mal hecha" y que su formación no podía apoyarla porque es un asunto que hay que tramitar en el Congreso y no en el Parlamento regional porque las competencias que regulan el pago de ese impuesto no son autonómicas.

En el mismo sentido se ha manifestado el diputado de Foro, Pedro Leal, que ha incidido en que esta iniciativa no se ha planteado en el escenario adecuado y que no tendría sentido apoyarla porque no tendría efectividad.