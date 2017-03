3 de marzo de 2017

Oviedo (EFE).- El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que hoy ha declarado como investigado en el juzgado en la causa abierta por la querella por apropiación indebida presentada por el sindicato del que fuera líder durante más de 35 años, ha rechazado hoy haberse llevado dinero de la organización. (ov5054) (ov5028) (ov5069)

PLENO JUNTA

Fernández lamenta el bloqueo político de Asturias en el ecuador de su mandato

Oviedo (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha lamentado hoy que, cerca de llegar al ecuador de la legislatura, Asturias esté sufriendo un "bloqueo" político por la falta de acuerdos entre un gobierno en minoría como el suyo, con el respaldo de sólo 14 de los 45 diputados, y los grupos de oposición. (ov5056) (ov5020) (ov5023) (ov5025) (ov5027)

HORMIGONERAS COMPETENCIA

La CNMC multa a un cártel de hormigoneras asturianas con 6,12 millones

Madrid, 3 mar (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 6,12 millones de euros a un cártel de 13 empresas hormigoneras de Asturias por repartirse el mercado de obras públicas y pactar precios durante al menos 15 años. (ov5082)

GOBIERNO AGRICULTURA

El Gobierno aprueba un plan contra la polilla guatemalteca de la patata

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto con un programa nacional para el "control y la erradicación" de la plaga de la polilla guatemalteca, que afecta a la patata en Galicia y Asturias, según ha anunciado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en rueda de prensa. (ov5070)

EDUCACIÓN OPOSICIONES

Alonso apunta 14 de marzo como fecha límite para convocar oposición maestros

Oviedo (EFE).- El consejero de Educación, General Alonso, ha afirmado hoy que no se convocarán oposiciones al Cuerpo de Maestros si antes del 14 de marzo no están aprobados los presupuestos generales del Estado o el Gobierno no dicte un decreto que fije la tasa de reposición. (ov5078) (ov5079)

AUTOPISTA MAR

Principado confía en nuevas ayudas europeas para abrir Autopista del Mar

Gijón (EFE).- La consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha mostrado hoy su confianza en que pueda fructificar una nueva línea de ayudas europeas para el restablecimiento de la Autopista del Mar que une Gijón con Nantes. (ov5085)

PLENO JUNTA

Fernández mantiene que la educación pública es prioritaria ante la concertada

Oviedo (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que el compromiso de su Gobierno con la educación concertada es "honesto, claro y serio" pero que su prioridad sigue estando en la red pública. (ov5017)

PLENO JUNTA

La Junta crea su cuarta comisión de investigación sobre fondos de formación

Oviedo (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado ha dado luz verde hoy a la constitución de su cuarta comisión de investigación relativa en este caso a los fondos de formación y que se sumará a las relativas a incendios forestales, listas de espera y a la situación de la empresa pública Gitpa. (ov5015)

TRANSPORTE ASETRA

De la Roza lamenta la falta de negociación política sobre infraestructuras

Oviedo (EFE).- El presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte de Asturias, Ovidio de la Roza, ha dicho hoy que siente "mucha pena" ante la falta de negociación de los partidos políticos sobre las infraestructuras de la región, en la que en 2016 hubo una subida de facturación del transporte del 3,8%. (ov5045)

CRISIS DESAHUCIOS

Los desahucios bajaron en Asturias un 6,8% en 2016, hasta 1.144

Madrid/Oviedo (EFE).- El número total de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2016 en Asturias fue de 1.144, lo que supone una bajada del 6,8 por ciento respecto a 2015 y el segundo ejercicio de descensos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). (ov5011)

CONCURSO ACREEDORES

Los concursos de acreedores bajan en Asturias un 35% en 2016

Madrid/Oviedo (EFE).- El número de concursos de acreedores presentados en 2016 fue en Asturias de 117, lo que supone una reducción del 35 por ciento respecto al año anterior, y la menor cifra desde 2011, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicada hoy. (ov5013)

DEMANDAS DESPIDOS

Las demandas por despido bajan en Asturias un 8,3 % en 2016

Madrid/Oviedo (EFE).- Los juzgados de los social asturianos contabilizaron el pasado año 2.208 demandas por despido, lo que supone un descenso del 8,3 por ciento respecto a las 2.409 del ejercicio anterior, según el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). (ov5016)

ENERGÍA ELÉCTRICA

La energía eléctrica generada en Asturias bajó un 29,1 % en 2016

Oviedo (EFE).- La energía eléctrica generada en Asturias alcanzó en 2016 los 12.685.583 megavatios hora (Mwh), lo que supone una caída del 29,1 por ciento respecto a 2015, según la información publicada hoy por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). (ov5092)

ACOSO ESCOLAR

Interactuar con perros, una nueva terapia para prevenir el acoso escolar

Gijón EFE).- Interactuar con perros puede prevenir el acoso escolar, según la asociación Entrecanes que hoy ha iniciado en un colegio de Gijón una nueva terapia pionera en España en el que durante ocho sesiones un grupo de voluntarios con canes adiestrados desarrollará diversos ejercicios en clase destinados a fortalecer en los alumnos conductas que mejoren la convivencia en las aulas. (ov5039)

SANIDAD CONGRESO

Expertos piden "cambiar" la forma de trabajar con los enfermos crónicos

Oviedo (EFE).- Alrededor de un millar personas asisten en Oviedo al IX Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, en el que los expertos han considerado fundamental "cambiar la forma de trabajar" con este enfermo, que requiere un "importante enfoque" de la medicina sostenible, equitativa y de calidad. (ov5058)