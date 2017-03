PP pide que PSOE y Cs propongan su reforma de la estiba en vez de bloquearla

Madrid, 3 mar (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha emplazado al PSOE y a Ciudadanos a que pongan sobre la mesa los cambios que quieren introducir en el real decreto ley sobre la estiba, cuya votación está prevista para el jueves, en lugar de manifestarse en contra y pedir que se retrase.

Hernando, en una entrevista con EFE, ha recordado a ambas formaciones que cada día que España se retrasa en la convalidación del decreto ley está destinando 134.000 euros diarios al pago de la multa impuesta por la justicia europea, en lugar de invertirlo "en gasto social".

"Permitirse el lujo de pagar una multa al servicio de no se qué intereses espurios de una negociación me parece un error", ha recalcado el portavoz popular, que ha dicho no entender por qué el PSOE y Cs mantienen que aún "no están en condiciones" de apoyar la reforma del sector.

Mientras el PSOE ha anunciado que votará en contra de la convalidación del decreto a menos que patronal y sindicatos firmen un acuerdo, Ciudadanos se descolgó ayer condicionando su apoyo a que el PP abra una mesa de negociación con partidos, patronal y sindicatos para consensuar la reforma.

De los presupuestos, cuyo proyecto podría aprobar el Gobierno a finales de marzo o principios de abril, Hernando ha asegurado que no se manejan todavía cifras concretas en las partidas destinadas, por ejemplo, al complemento salarial -una propuesta de Cs- ni al incremento del salario de los funcionarios.

Eso sí, el Ejecutivo -ha asegurado- tiene la idea de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y habrá que ver antes, ha puntualizado, en qué previsión queda finalmente la inflación.

Pero una de las cosas que tiene claro el PP es que no se plantea suspender el índice de revalorización de las pensiones a cambio de una posible abstención de los socialistas a los Presupuestos, porque, ha afirmado, "hay que aplicar la ley", que establece una subida mínima del 0,25 por ciento.

Una subida que se ha venido aplicando en los últimos años, ha contado Hernando, y que, por tanto, pese a la inflación negativa durante este tiempo, ha hecho que los mayores "lleven cuatro años ganando poder adquisitivo". Ahora habrá que ver cómo se estabiliza la inflación en noviembre, ha señalado.

Sobre los contactos con el PNV en relación con los presupuestos, el portavoz popular espera llegar a un acuerdo con los nacionalistas vascos, con quienes están hablando exclusivamente de temas relacionados con los presupuestos "y no con otras cosas", ha recalcado.

Del mismo modo, confía en que los problemas internos en el PSOE "no sean un elemento determinante" a la hora de fijar su postura ante las cuentas públicas, aunque ya el Partido Socialista ha anunciado una enmienda a la totalidad.

El portavoz ha recordado en este sentido que el techo de gasto, que es el elemento "determinante" del presupuesto, salió adelante con el mayor apoyo "nunca" conseguido para un tope de gasto.

Y siguiendo con el PSOE, Hernando ha aplaudido que el principal partido de la oposición haya pasado del "no es no" a un "no con matices" y que se estén llegando a acuerdos "importantes" en esta legislatura.

Una legislatura en la que además está muy presente el debate secesionista de Cataluña, y, en ese marco del diálogo del Gobierno con la Generalitat, el PP pretende que el PDeCAT (la antigua Convergencia) vuelva a ser la formación que participe en las decisiones "importantes" del Congreso y "deje de jugar al papel de víctima aislada que vota a todo que no".

Ahora no tienen grupo propio y esto les ha llevado a una situación de "aislamiento" que "no conduce a ningún sitio", ha explicado Hernando, poniendo el acento en el hecho de que los nacionalistas catalanes tengan más coincidencias con Bildu y Podemos que incluso con ERC o con el PP en materia económica.

"Ellos mismos se han buscado el aislacionismo y están en el monte", ha insistido.