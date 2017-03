C's Gijón retira su propuesta para devolver plusvalía si no hay ganancia real

Gijón, 4 mar (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha anunciado hoy que su Grupo ha decidido retirar del orden del próximo pleno su iniciativa en la que pedían la devolución de este impuesto en los casos en los que no hubiera existido una plusvalía real.

"Hemos decidido retirar esta proposición de acuerdo por responsabilidad tras haber recibido, y estudiado con detenimiento, un informe de intervención y del servicio de gestión de ingresos en el que se planteaban serias dudas sobre la posibilidad de llevarlo a cabo sin modificar la legislación nacional que regula este tributo", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, recordó que su iniciativa estaba motivada por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declaraban inconstitucionales varios preceptos de la regulación de este impuesto en la normativa foral de Guipúzcoa, que son idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales que es la normativa que lo regula en el caso de nuestro municipio.

En todo caso, ha señalado que no van a renunciar a que se devuelva este impuesto en los casos en los que no haya existido una ganancia real y que por eso C's ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se modifique la regulación de este impuesto.