IU reclama al Gobierno regional más liderazgo para reivindicar ante Madrid

Oviedo, 4 mar (EFE).- Izquierda Unida ha pedido hoy al Gobierno regional que no tire la toalla en la búsqueda de un gran frente para defender las infraestructuras básicas pendientes en Asturias y para que, con ese fin, lidere un proceso que permita fortalecer las reivindicaciones de Asturias ante Madrid.

Con este fin, la formación ha remitido una carta a la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, para que retome el diálogo con todos los grupos políticos, con el objetivo de cerrar un acuerdo para la defensa de las grandes inversiones pendientes ante el a Gobierno Central.

La misiva, firmada por el coordinador general de IU, Ramón Argüelles; el portavoz en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, y el portavoz parlamentario de infraestructuras de la formación, Ovidio Zapico, incide en la necesidad de retomar las negociaciones para consensuar una postura común que fortaleza las exigencias de Asturias.

"Lo hemos dicho muchas veces a lo largo de las últimas semanas y lo seguimos diciendo hoy: Asturias y su sociedad no merecen unos grupos parlamentarios y un Gobierno regional que no sea capaz de alcanzar un acuerdo en esta materia tan sensible", ha señalado Zapico.

Para el diputado, "es necesario un liderazgo político fuerte por parte del Gobierno regional, que retome ese diálogo con los diferentes grupos parlamentarios, que modifique la metodología y que se siente a la mesa sin establecer unas líneas rojas predeterminadas".