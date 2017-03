IU y PP instan a Javier Fernández a liderar el acuerdo sobre infraestructuras

Oviedo, 6 mar (EFE).- Los grupos parlamentarios de IU y del PP han instado hoy al presidente del Principado, Javier Fernández, a ponerse a la cabeza del acuerdo sobre infraestructuras impulsado por el Gobierno regional después de que todas las formaciones de la Cámara, salvo el PSOE y la coalición, abandonaran la negociación del texto.

La petición ha sido formulada por el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, que ha emplazado a Fernández a "arremangarse" para sacar adelante un acuerdo con los partidos políticos que en su mayor parte se negaron a sumarse al "plato precocinado" que el Gobierno elaboró previamente con los agentes económicos y sociales.

Según Llamazares, la gestión del Ejecutivo con este asunto reproduce la actitud "burocrática" del Gobierno regional en aspectos como la defensa del impuesto de sucesiones sobre el que la Consejería de Hacienda mantiene "un silencio espeso" tras la manifestación de la pasada semana pidiendo su supresión.

"De las críticas de los ciudadanos no puede salir que el impuesto sobre sucesiones es un impuesto a la clase media", ha advertido tras recordar que sólo el 4 por ciento de los ciudadanos pagan dicho tributo y que el 96 por ciento restante está exento de abonarlo y lamentar que sólo IU defienda públicamente el único tributo autonómico que grava en función de la capacidad económica.

A la petición de Llamazares de que el presidente asturiano lidere la negociación sobre infraestructuras se ha sumado, aunque con matices, la portavoz del PP, Mercedes Fernández, tras recordar, no obstante, que el jefe del Ejecutivo no ha reunido "nunca" a los representantes del resto de grupos parlamentarios.

Tras reiterar su desconfianza hacia la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, -"un desastre permanente de gestión", ha apuntado-, la líder del PP ha señalado que, si el presidente convoca, acudirán a la cita, pero no para sumarse a ninguna plataforma ni hacer "un frente común" contra nadie.

Por su parte, Podemos ha mostrado su disposición a sentarse "con quien haga falta", pero ha reiterado su exigencia de que el acuerdo incluya una auditoría de las infraestructuras en ejecución, una reparación medioambiental y plantearse la paralización de obras diseñadas en la etapa de bonanza económica que no son necesarias y sólo generarían despilfarro, según su portavoz Emilio León.

Su homóloga de Foro, Cristina Coto, ha señalado que su grupo "no tiene nada que reconsiderar" ante un documento "cerrado" que no admite propuesta alguna y que confirma la "claudicación" del Gobierno regional al no exigir el ancho ferroviario internacional que permitiría la llegada de la alta velocidad a Asturias ni defender la centralidad de la estación intermodal de Gijón.

Para el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, puede ser "interesante" elevar el nivel de interlocución con la presencia de Javier Fernández, pero ha condicionado su regreso a la negociación al del resto de grupos y ha que se pueda rehacer el documento "en condiciones de igualdad" entre todos los partidos.