The Soulbreaker Company y Aftermaths inician el ciclo Factoría Sound

Avilés, 6 mar (EFE).- La Factoría Cultural de Avilés acogerá un nuevo ciclo de conciertos que se presenta con el título genérico de Factoría Sound y arrancará el próximo viernes, 10 de marzo, a las 21:00 horas, con la banda de Vitoria The Soulbreaker Company, que presentará su último disco, "La lucha", y el trío asturiano Aftermaths, que dará a conocer su nuevo EP, The Way The Soulbreaker Company hacen parada en Avilés dentro de su gira de presentación de La lucha (2016, Alone Records), su quinto álbum, una grabación muy bien acogida tanto por la crítica como por sus seguidores.

La banda formada por Jony Moreno (voz), Ortiz Domingo (batería), Daniel Triñanes (guitarras), Asier Fernández (guitarras), Illán Arribas (bajo) y Javi Free (órgano, piano y sintetizadores) ha consolidado durante los últimos años su renombre a nivel nacional e internacional, lo que les ha llevado a actuar en numerosos festivales.

Antes de que The Soulbreaker Company salga a escena, los asturianos Aftermaths caldearán el ambiente presentando su nuevo "EP, The Way" (2017, Discos Folc), su segundo lanzamiento tras "A Natural Fancy" (2016, Sello Bramante).

Se trata de una formación con raíces ovetenses nacida en 2014 con el rock anglosajón como bandera y el idioma de Shakespeare como forma de expresión, tomando su nombre del homónimo álbum de The Rolling Stones.

Las labores de composición recaen en Diego Martínez, multiinstrumentista elegido como mejor bajista asturiano en el año 2007.

También de larga trayectoria son Daniel Bárcena (mejor batería de Asturias en 2005, ex Amon Ra, The Punishers o The Real Mc Coyson) y Héctor Castañón (ex Electric Children, Burning Lust y A66).

Las entradas para este primer concierto del ciclo Factoría Sound se pueden adquirir de manera anticipada al precio de 8 euros en la taquilla de la Casa de Cultura o en la propia Factoría Cultural.