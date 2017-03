El Gobierno espera retomar la próxima semana el pacto sobre infraestructuras

Oviedo, 8 mar (EFE).- El Gobierno regional confía en retomar la próxima semana la negociación con los grupos parlamentarios de un pacto sobre las infraestructuras pendientes de ejecutar en Asturias tras el llamamiento realizado a las cuatro formaciones políticas (PP, Podemos, Foro y Ciudadanos) que abandonaron las conversaciones.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Guillermo Martínez, ha reiterado que el Ejecutivo, tras alcanzar un acuerdo con diecisiete organizaciones sociales, sigue afrontando la negociación en el ámbito político "sin líneas rojas" y "con absoluta flexibilidad" sobre el contenido del documento.

No obstante, Martínez ha eludido concretar, a la espera de nuevos contactos con los partidos, si el Gobierno remitirá al Ministerio de Fomento el documento ya acordado con la parte social en caso de que no sea posible un pacto "que no es un frente" con los partidos.

Además, ha descartado la posibilidad planteada por IU, y aceptada con matices por el PP, de que sea el presidente del Principado, Javier Fernández, el que lidere las negociaciones en lugar de la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández.

"El presidente ha estado informado desde el primer momento y ha sido quien hizo la encomienda a la consejera. El PP no se sentó ni una vez y hacer ahora esa petición no se corresponde con su voluntad inicial y pretende cargar las responsabilidades propias de cada grupo en el Gobierno", ha añadido.

A su juicio, que el PP considere abrir "un frente" la reivindicación de que entre en servicio la Variante de Pajares, la conclusión de la autovía A-63 o el diseño de un Plan de Cercanías constata "el modo sucursal" respecto al Gobierno central en que está instalada la formación popular en Asturias.

El consejero ha emplazado además al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, o a algún responsable de su departamento "con conocimiento y capacidad de decisión" a acudir a Asturias a dar explicaciones sobre las obras a acometer en el trazado León-La Robla para evitar que sean una operación "de chapa y pintura" y garanticen la llega de la alta velocidad al Principado a través de la Variante de Pajares.