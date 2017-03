León pide mediación de la Junta sobre rechazo de Fundación Cajastur a Rodil

Oviedo, 9 mar (EFE).- El portavoz del Podemos en la Junta General, Emilio León, ha pedido hoy la mediación y el compromiso del Parlamento autonómico para solucionar el rechazo de la Fundación Cajastur al nombramiento de la abogada laboralista Marta María Rodil como representante del Ayuntamiento de Gijón en ese órgano.

En declaraciones en los pasillos de la Junta durante la celebración del Pleno, León ha dicho que su partido requiere el compromiso de la Cámara regional ante esta decisión de la Fundación Cajastur que, a su juicio, "no respeta la legalidad institucional".

Podemos también pide la comparecencia en la Junta General del jurista Jaime Montalvo, elegido como representante del Parlamento asturiano en la Fundación de Cajastur gracias a los 25 votos que sumaron el PSOE y el PP.

"No nos extraña que la representante del Ayuntamiento para la Fundación haya sido bloqueada", ha subrayado León, que ha apuntado que Rodil defendió durante 20 años a Cajastur de las políticas del ex presidente Manuel Menéndez "que llevaron a esta entidad a la ruina, intentando evitar la esquilmación" de la Caja.

"Curiosamente es ella la que no es aceptada por los patronos siguiendo, supongo, las consignas del cartel del Reconquista", ha recalcado el portavoz de Podemos en referencia a que las reuniones del Consejo de Administración de Cajastur se realizaban en el hotel ovetense.

Ha indicado que su partido quiere conocer el posicionamiento de la Junta sobre este "conflicto institucional" que ha considerado de "gravísimo".

"Un banco rescatado con dinero público no pude mandar más que una ciudad. No entendemos que no sea aprobada la presencia de Rodil, como así lo decidió el Consistorio de Gijón", ha aseverado.

El equipo de gobierno de Gijón, de Foro, mostró ayer su "máxima repulsa" al rechazo de la Fundación Cajastur al nombramiento de la abogada laboralista Marta María Rodil como representante del consistorio en ese órgano acordado en un pleno municipal.