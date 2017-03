Los sindicatos municipales de Avilés abandonan el encierro para negociar

Avilés, 9 mar (EFE).- Los delegados sindicales que llevaban tres semanas de encierro en el Ayuntamiento de Avilés han depuesto anoche su postura tras el recuento de los votos de los trabajadores que de manera mayoritaria optaron por la vía del diálogo sin presiones para buscar una solución al conflicto laboral.

En la consulta, en la que ha participado el 55 por ciento de la plantilla, 181 trabajadores votaron a favor del fin del encierro, frente a 166 que eran proclives a seguir con las medidas de presión, y cuatro en blanco.

"No hay nada más democrático que los propios trabajadores digan a sus representantes sindicales qué es lo que prefieren en una situación de enfrentamiento y de lucha para conseguir unos derechos y unas propuestas que teníamos sobre la mesa", ha declarado el presidente de la Junta de Personal, Jesús Villa.

Tras la consulta, los sindicatos paralizan no sólo el encierro, si no el calendario de paros y concentraciones previsto, aunque, en opinión de Villa, "de manera temporal, no es abandonar la lucha sindical, si no dar una oportunidad al equipo de gobierno".

Los sindicatos esperan ahora ser llamados a negociar sin que haya presiones por el medio, tal como había exigido el equipo de gobierno desde el principio del conflicto.

"Creo que estamos demostrando buena voluntad y ahora esperemos la misma corresponsabilidad por parte de nuestros políticos y que se sienten con seriedad y lealtad de intentar llegar a acuerdos, porque si vemos que su actitud no cambia tendremos que volver a hablar con los trabajadores y replantearnos qué vamos a hacer", ha advertido Jesús Villa.