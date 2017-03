Martínez pone el "punto de mira en quién provoca" los incendios forestales

Oviedo, 11 mar (EFE).- El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha puesto hoy el "punto de mira en quién provoca" los incendios forestales, ya que ha apuntado que no ha habido circunstancias naturales, con presencia de rayos o tormentas que hayan podido causar los 46 focos activos en la región.

Ha realizado una llamada a la responsabilidad y a la cooperación ciudadana para evitar la propagación del fuego, que ha obligado al Gobierno regional a activar el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) en Situación 0, de vigilancia y seguimiento, desde las 21:24 horas del pasado jueves.

A su juicio se han dado unas condiciones meteorológicas, que "no han sido buenas" por la ausencia de lluvia y el viento del sur, pero ha indicado que no ha soplado fuerte, por lo tanto eso está favoreciendo las labores de extinción aunque el despliegue es "muy amplio", porque hay 46 focos activos.

Martínez ha subrayado que todo el organismo de Emergencia del Principado está activado, y que además están colaborando en las tarea de extinción tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como las policías locales y Protección Civil,

No se trata de incendios de gran extensión, ha precisado el consejero de Presidencia, que ha puntualizado que debido a que no ha habido vientos fuertes no se produjo una situación de peligro para las viviendas.

En estos momentos se contabilizan 46 incendios forestales en la comunidad autónoma, en los municipios de Allande (1); Aller (1); Belmonte de Miranda (3); Cabrales (2); Cangas de Onís (3); Cangas del Narcea (4); Caso (1); Colunga (1); Grao (5); Langreo (1); Laviana (1); Lena (1); Llanes (3); Onís (3); Parres (1); Peñamellera Alta (1); Peñamellera Baja (1); Piloña (1); Quirós (1), Santo Adriano (2); Sobrescobio (3); Tineo (5) y Valdés (1).

Además, se encuentran controlados los declarados en Somiedo (1) y Salas (1), y 16 fueron extinguidos.