El Principado mantiene la alerta en situación 1 ante 60 incendios forestales

Oviedo, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Asturias mantiene activado el Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA), que ha elevado hoy a la situación 1 para toda la comunidad autónoma, ante el aumento de los focos activos, que a última hora de esta tarde ascendían a sesenta.

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha declarado el paso a la situación 1 del INFOPA a las 14:11 horas ante el incremento de los focos de fuego, que pasaron de 48 contabilizados al inicio de la jornada a 60 al final del día, según informa el Servicio de Emergencias del Principado.

Los incendios activos se centran en los concejos de Allande, Aller, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Candamo, Caso, Grao, Langreo, Lena, Laviana, Llanes, Onís, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Salas, Santo Adriano, Sobrescobio, Somiedo, Teverga, Tineo, Valdés y Yernes y Tameza.

Martínez ha puesto el "punto de mira en quién provoca" los incendios forestales, ya que ha apuntado que no ha habido circunstancias naturales, con presencia de rayos o tormentas que hayan podido causar tantos escenarios en llamas en la región.

Además, ha realizado una llamada a la responsabilidad y a la cooperación ciudadana para evitar la propagación del fuego.

A su juicio se han dado unas condiciones meteorológicas, que "no han sido buenas" por la ausencia de lluvia y el viento del sur, pero ha indicado que no ha soplado fuerte, por lo tanto eso está favoreciendo las labores de extinción aunque el despliegue es "muy amplio" ante tantos focos activos.

No se trata de incendios de gran extensión, ha precisado el consejero de Presidencia, que ha puntualizado que debido a que no ha habido vientos fuertes no se produjo una situación de peligro para las viviendas.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, telefoneó a su homólogo en el Principado para ofrecer la colaboración y la respuesta que obtuvo, ha informado el Gobierno gallego, fue de agradecimiento, pero de momento no la necesitan.