Maniega recuerda a Fernández que sólo tiene el apoyo del 7,5% de militancia

Avilés, 13 mar (EFE).- La presidenta local del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, ha recordado hoy a la dirigente regional de su partido, Mercedes Fernández, que "solamente" ha obtenido el apoyo del 7,5 por ciento de la militancia y ha considerado que "esos son datos que tienen que llamar a la reflexión".

"Son datos que yo he entendido y creo que ella (Mercedes Fernández) y su equipo tienen que entender qué significa tener solamente el apoyo del 7,5 por ciento de la afiliación", ha indicado Rodríguez Maniega en declaraciones a Efe.

La que fuera aspirante a la presidencia del PP de Asturias acepta con "humildad" un resultado en las urnas que le apea de esa carrera, pero pide la unidad y la integración de todos los afilados con independencia de la orientación de su voto.

"No se puede hacer trampas al solitario; si no entendemos bien lo que dicen los afiliados corremos el riesgo de obtener una derrota electoral", ha indicado la presidenta del PP avilesino, que, no obstante, no ha querido pronunciarse acerca de posibles candidaturas de futuro con vistas a las elecciones autonómicas.

"Llevo todo este mes diciendo que era bueno el debate y que al final iba a pedir la unidad, con independencia del resultado, y eso es lo que hago, pido unidad y lo hago desde la humildad porque hay que saber ganar pero también hay que saber perder", ha declarado Rodríguez Maniega.

La ex diputada nacional ha anunciado su intención de seguir el frente de la Junta Local de su partido en Avilés, dado que, ha dicho, tiene "la inmensa fortuna" de haber contado con una "clara victoria" de la que asegura que estar "muy agradecida" a los militantes.

"Igual que acato la decisión de los afiliados en Asturias, desde Asturias se tiene que acatar la decisión de los afiliados de Avilés que han apoyado el proyecto al que yo represento, en amplia mayoría", ha indicado.

Carmen Rodríguez Maniega se ha mostrado muy satisfecha de la "reflexión" que ha hecho el partido "en voz alta" gracias a que ella presentó una candidatura alternativa a la de Mercedes Fernández, que "proporcionará más democracia, más limpieza y más participación en el futuro, porque esto es ya un camino sin retorno".

"Está claro que nos debemos a nuestros afiliados y a nuestros votantes y en la calle hay un clamor popular que pide que los partidos sean más abiertos y más transparentes", ha indicado dirigente avilesina del PP.