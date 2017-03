El acusado de matar a peregrina rechaza declarar tras proclamar su inocencia

León, 14 mar (EFE).- Miguel Ángel Muñoz Blas, el acusado de asesinar a la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem el 5 de abril de 2015, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en el juicio que se sigue en la Audiencia de León tras proclamar minutos antes su inocencia por medio de su letrado.

Su abogado, Vicente Prieto, había anunciado ayer que el acusado contestaría a las preguntas de todas las partes, lo que finalmente no se ha producido.

En la sala, el letrado ha recalcado que el hecho de no declarar no implica que su patrocinado esté reconociendo los hechos de los que está acusado.

A las puertas de la Audiencia, el abogado ha manifestado a los periodistas que su cliente finalmente no ha declarado porque no se encontraba en condiciones para hacerlo, mientras que la Fiscalía y la acusación particular entienden que se trata de un "estrategia".

La declaración de Muñoz Blas, de 41 años, debería haber abierto esta mañana el juicio tras la constitución ayer del jurado, formado por ocho mujeres y un hombre.

Pese a la negativa del acusado a declarar, los representantes de la fiscalía y de la acusación particular han leído las numerosas preguntas que tenían previsto formularle.

En el turno de exposición de calificaciones provisionales, la defensa ha reiterado la inocencia de su patrocinado y ha reclamado su libre absolución.

En el caso de que fuera desestimada esta petición, pide la aplicación de la circunstancia eximente de alteración psíquica y de la percepción de la realidad en función de que vivió una infancia en un entorno difícil y desestructurado tras fallecer su madre cuando era pequeño.

El letrado de la defensa ha argumentado que "lo que las acusaciones presentan como pruebas incontestables son simples indicios".

"Se han disfrazado las elucubraciones como pruebas", ha recalcado el letrado, que ha explicado que el acusado cambió su declaración y se confesó culpable del crimen por la "presión" a la que se vio sometido tras su detención.

En cuanto a la reconstrucción del crimen, ha afirmado que su cliente "se la inventó" porque "anímica y emocionalmente estaba hundido".

"Necesitaba salir de ese entorno y se lo inventó todo sobre la base de algunas de las cosas que había escuchado a la Policía", ha indicado.

Sobre que condujera a la Policía hasta los restos de la peregrina, ha señalado que la explicación es clara y se limita a que suponía que estaba donde fue hallado por el olor que llevaba percibiendo desde hacía tiempo en un paraje próximo a su casa.

Frente a la expuesto por la defensa, previamente la Fiscalía y la acusación particular han afirmado que las pruebas en su contra son "concluyentes" y apuntan "sin ningún género de dudas" a que es el único responsable del asesinato de la peregrina

Fiscalía y acusación particular, que piden 25 y 24 años de condena, respectivamente, para el acusado, sostiene que no hay ninguna duda razonable de la culpabilidad de Muñoz Blas y han destacado que son numerosas e incontestables las pruebas que le incriminan.

La fiscal del caso, María Tornadijo, ha recordado que tras su detención el acusado reconoció los hechos e incluso colaboró en la reconstrucción del crimen y explicó detalladamente como había matado a la peregrina.

Unos de los letrados que representa a la familia de la víctima, Javier García, ha añadido que aunque tras ser detenido en Asturias negó inicialmente haber matado a Denise, horas después "le venció el arrepentimiento, confesó el crimen de forma espontánea y aportó un sinfín de detalles sobre el asesinato que había cometido".

Ha recordado que el acusado explicó que cortó las manos a la peregrina con una sierra, como luego corroboraron los forenses.

"Eso es algo que sólo podía saberlo quien lo hizo", ha recalcado el letrado de la acusación particular, que también ha recordado que admitió que le cortó las manos para borrar pruebas en su contra porque se produjo un forcejeo con la víctima.

También ha subrayado que "solamente quien la mató podía saber donde estaban enterrados sus restos".

Ha recordado, además, que "circula por las redes sociales" un vídeo "estremecedor" de la reconstrucción del crimen en el que se escucha con total nitidez y claridad al acusado confesando que mató a Denise y explicando con detalle cómo lo hizo.

Muñoz Blas fue detenido el 14 de septiembre de 2015 en Grandas de Salime (Asturias) y, tras negar inicialmente los hechos, horas después condujo a la Policía hasta un paraje situado entre las localidades leonesas de Santa Catalina de Somoza y San Martín de Agostedo, donde señaló el lugar en el que había enterrado el cadáver de la peregrina.

El arrestado, definido por vecinos suyos como una persona huraña, era el principal sospechoso desde la desaparición de la peregrina estadounidense, de 41 años, ocurrida el 5 de abril de 2015, cuando hacía el Camino de Santiago.

El juicio continuara mañana con la declaración de varios policías que participaron en la investigación que culminó con la detención del acusado.