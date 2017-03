La firma del convenio marco de fondos mineros se retrasará uno o dos meses

Oviedo, 14 mar (EFE).- La firma del convenio marco entre el Principado y el Gobierno central para la nueva convocatoria de los fondos mineros podría retrasarse uno o dos meses, ya que el Ministerio de Energía quiere firmar a la vez con las comunidades autónomas que aún están a la espera.

Así se lo ha trasladado hoy en Madrid el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, quien ha recordado que aún no hay dotación presupuestaria para el inicio de los proyectos al no haberse aprobado aún los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Blanco ha insistido en la necesidad de firmar cuanto antes el convenio marco para que los proyectos puedan "arrancar" en cuenta haya presupuesto.

No obstante, en declaraciones remitidas a los medios tras el encuentro, ha admitido que "tampoco tiene mayor trascendencia esperar un mes más, o dos meses más, porque no existe dotación presupuestaria para los fondos mineros", de manera que el retraso en la firma "no tiene efectos prácticos".

Castilla y León es la única comunidad autónoma que firmó, el pasado mes de octubre, el convenio marco para la nueva convocatoria de los fondos mineros, por lo que aún están pendientes Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha, comunidades con las que el Ministerio quiere realizar la firma "a la vez".