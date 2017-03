Monteserín ve próxima la solución para el colector industrial de la ría

Avilés, 14 mar (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha declarado hoy que el colector industrial de la ría, la última pieza pendiente del plan integral del saneamiento de la ciudad, está próximo a una solución definitiva en la que el Principado, ha dicho, está trabajando intensamente.

"En el colector industrial está trabajando intensamente nuestra consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ministerio de Fomento y supongo están próximos a una solución definitiva", ha declarado la regidora local.

Las obras del colector interceptor de la margen derecha de la ría ya están finalizadas, pero el Principado no las recibe tras detectar problemas técnicos que no garantizan que no se produzcan posibles vertidos.

Se trata del último peldaño del plan integral de saneamiento de Avilés iniciado en la década de los noventa con un presupuesto global de 122 millones de euros, que ya tiene todos sus colectores interceptores, el emisario submarino, la depuradora y los correspondientes dispositivos en funcionamiento.

Este colector, que ha tenido un coste de 17 millones de euros, es parte fundamental para el saneamiento del estuario porque recogerá las aguas residuales, ya previamente tratadas, de las grandes multinacionales asentadas en la zona, como ArcelorMittal, DuPont, Saint Gobain, Asturiana de Zinc, Alcoa o Fertiberia.