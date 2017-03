XSP pide recurrir el rechazo de Cajastur al nombramiento de Marta Rodil

Gijón, 15 mar (EFE).- El grupo municipal de Xixón Sí Puede ha pedido a la alcaldesa Carmen Moriyón que impugne el acuerdo de la Fundación Cajastur que rechazó el nombramiento de la abogada laboralista Marta Rodil como representante del consistorio en este órgano.

La marca local de Podemos ha remitido una misiva a la regidora instándole a adoptar medidas necesarias para que la Fundación haga efectivo el nombramiento.

"Un acuerdo que no está justificado en absoluto, por el que no se ha dado ninguna explicación clara al Ayuntamiento y que no tiene fundamento en los propios estatutos de la Fundación", ha afirmado el grupo municipal a través de un comunicado.

Esto supone, a su juicio, un "veto" y un "menoscabo" a las competencias del Ayuntamiento y una "falta de respeto a una decisión tomada democráticamente por el Pleno municipal ante la que la Corporación no puede permanecer pasiva".

Xixón Sí Puede ha afirmado que en caso de que esta primera impugnación no sea efectiva demandará al equipo de gobierno que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudien las medidas pertinentes para que la Fundación Bancaria haga efectivo el nombramiento.

"Éste es el primer paso para reponer el honor y para que la autonomía municipal y el derecho del Ayuntamiento a proponer sus propios representantes sean tenidas en cuenta", ha señalado la formación.