Pacios dice que es el momento de la unidad en CCOO no de corrientes internas

Avilés, 16 mar (EFE).- El secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Avilés, José María Guzmán Pacios, aspirante a liderar el sindicato en Asturias, ha declarado hoy que es el momento de la unidad y la cohesión, no el de crear corrientes internas en el seno de la central.

"Nosotros seguimos defendiendo que no es el momento de crear corrientes internas en el sindicato ni de crear sectores críticos, porque entendemos que es el momento de tener un sindicato sólido, fuerte y unido en la cohesión", ha declarado.

Guzmán Pacios se ha referido a una serie de medidas que ha propuesto su posible contrincante en la carrera hacia la secretaria general de CCOO de Asturias, el responsable de este sindicato en el Nalón, José Manuel Zapico, de las que ha dicho que muchas de ellas ya están en marcha, no son una novedad.

"Todo el mundo asume esas medidas, no hay nada nuevo en el horizonte, no hay un proyecto nuevo, no se pueden decir medias verdades al conjunto de la organización", ha señalado.

José María Guzmán Pacios ha asegurado que lamenta "profundamente" que una parte sus compañeros en el sindicato, "se esté apropiando de la línea programática del conjunto de la organización, dado que se trata de propuestas y líneas de actuación que ya están recogidas en el documento de ponencias regional".

En su opinión, todo lo que haga CCOO en un futuro "tiene que ir ligado irremediablemente a la gobernabilidad estable y sobre todo a las líneas de actuación que marque la confederación sindical, independientemente de los problemas propios que vamos a tener en Asturias".

CCOO celebrará su congreso regional los días 4 y 5 de mayo en Oviedo, en principio con dos posibles candidatos, el actual líder sindical avilesino y su homólogo en el Nalón, José Manuel Zapico.