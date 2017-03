Fernández afirma que quien investigue su relación con Villa "nada encontrará"

Oviedo, 17 mar (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha advertido hoy de que, por mucho que se investigue la relación política y personal que mantuvo con el ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, investigado por los tribunales, "nada van a encontrar ni encontrarán".

Fernández ha respondido así durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General a las alusiones de Podemos y Foro a sus vínculos con el ex dirigente sindical y político, encausado por la denuncia del sindicato e investigado por la Fiscalía tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012.

La sesión ha servido además para que el jefe del Ejecutivo defendiera, ante la campaña impulsada contra el impuesto de sucesiones, el mantenimiento de dicho tributo y la legalidad del programa piloto que se implantara en varios colegios para impartir de forma voluntaria determinadas asignaturas en asturiano.

Podemos había interrogado a Fernández sobre lo que la formación morada denomina 'el cártel del Reconquista', el hotel donde, según su portavoz, Emilio León, se reunían quienes querían fijar el precio de la luz, acordar el precio del hormigón, cobrar comisiones o repartirse los beneficios de privatizar servicios públicos.

En su intervención León ha aludido a Fernández Villa y a los supuestos gastos que hacía en puros o perfumes para advertir de que, aunque no tengan pruebas, imaginan que el ex dirigente sindical "no fumaba solo" mientras que, a la vez, los parados "fumaban en pipa".

En su réplica, Fernández ha reconocido que Villa fue amigo suyo y que también milita en el PSOE y en UGT y ha lamentado que Podemos se limite a sembrar sospechas de corrupción y que, dos años después de su irrupción en la política asturiana, hayan entrado en las instituciones sin que las instituciones "entraran" en esa formación.

Al ex dirigente del SOMA-UGT se ha referido también la portavoz de Foro, Cristina Coto, para advertir de que, mientras fue "el sumo pontífice socialista", Fernández actuaba como "su sumiso monaguillo" y ahora "no quiere caer con su padre" pese a ser "el punto de conexión en todas las corruptelas" de Asturias.

En su réplica, el jefe del Ejecutivo, pese a advertir de que tiene prohibida la irritación por prescripción facultativa, ha lamentado que Foro siga siendo un partido "insultante y litigante" que, como ya advirtió, huele "a crisantemo", ahora "en su variante náufraga" y se limita a insultar, "que es lo que hace bien".

"Usted estaba en el mar, ahogándose, le han echado una balsa y ahora sigue agarrada a sus mentiras para seguir flotando", ha advertido a Coto en alusión al acuerdo entre el PP y Foro para concurrir coaligados en las dos últimas elecciones generales.

En tono menos crispado se ha desarrollado el debate con el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que le ha acusado de no estar "dando la talla" ante la campaña que pide la eliminación del impuesto de sucesiones y de haberse limitado a responder con el silencio o con la reducción del tributo.

Para Llamazares, esa campaña parte de una mentira política que busca favorecer a una minoría de la sociedad a costa de un tributo al que el Tribunal Constitucional de Alemania sitúa "en el corazón de la democracia económica de un país".

En su réplica, Fernández ha garantizado que ha dado y seguirá "dando la cara" en defensa del tributo pese a la "carrera absurda" que parece haberse abierto para eliminarlo y ha advertido de que "en las prestaciones públicas no hay nada gratis, o se paga como consumidor o se pagan impuestos como ciudadano".

Además, ha lamentado que en España nunca se haya hecho un debate fiscal "serio y honesto" lo que genera discursos "cada vez más peligrosos" en un país "con diecisiete mercados políticos y diecisiete élites políticas" que afronta el peligro de que la autonomía se plantee como una cuestión de agravio comparativo para ver quien consigue más inversiones y cobra menos impuestos".