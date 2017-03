Pablo Carreño: "Aún con 20 como yo sería muy difícil acercarse a Rafa Nadal"

Indian Wells , 16 mar .- Con la sonrisa clavada en el rostro, el español Pablo Carreño concluye su intervención en la sala de prensa de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, y se sienta a charlar con Efe tras completar, según confiesa, una de las victorias que más le han marcado como profesional.

Carreño está en semifinales del torneo californiano, un lugar que muchos años ocupó su compatriota Rafael Nadal. Sabedor de que se habla de él como su relevo generacional, reconoce que "es imposible" estar a la altura de "uno de los mejores tenistas de la historia", aunque sostiene que "con trabajo" tratará de estar lo más cerca posible de su ídolo.

La victoria de hoy en cuartos de final contra el uruguayo Pablo Cuevas por 6-1, 3-6 y 7-6(4) en dos horas y cuatro minutos es el mejor resultado de su carrera en un Masters 1000 y, además, le sitúa a partir del lunes en el puesto decimonoveno del ránking ATP, justo por detrás de Roberto Bautista.

El asturiano, de 25 años, se enfrentará el sábado a Stan Wawrinka, número tres del mundo. El sueño de Carreño continúa.

Pregunta: Decía en la entrevista a pie de pista que no se lo creía y que tenía que pellizcarse. ¿Qué siente ahora que lo ha asimilado?

Respuesta: Ha pasado una hora pero, la verdad, es como si acabara de salir de la pista. He hecho las rutinas de siempre, pero todavía no he me parado a pensarlo fríamente. He estado 20 minutos en la ducha dándole vueltas a la cabeza. Tengo mil mensajes en el móvil que aún no he podido leer. He hablado con mis padres. Es muy emocionante. Algo muy bonito que, después de tanto trabajo que vienes haciendo... no solo yo, sino mi equipo, mi familia... Todos estamos felices y creo que hay que seguir en esta línea porque los resultados están llegando. Ahora hay que trabajar todavía más fuerte.

P: Hay mucho trabajo detrás de esto. ¿De quién se acuerda en estos momentos?

R: Te acuerdas de todo el mundo, pero es muy importante sobre todo los que ponen su granito de arena cuando las cosas no van tan bien, cuando estás lesionado o no tienes los resultados que esperan de ti. Ahora obviamente todos se unen al carro cuando las cosas van bien, te animan y hablan de ti. Las cosas salen más fácil. Pero te acuerdas de quienes están en los momentos difíciles, momentos en los que algunos menosprecian tu trabajo o demuestran que no creen en ti.

P: En años pasados entrenaba en estas mismas pistas con Rafa Nadal. También ha sido compañero suyo en dobles. ¿Qué ha aprendido de trabajar codo con codo con él?

R: Es una experiencia increíble. Es de los mejores jugadores de la historia, tengo la suerte de que somos de la misma nacionalidad y de poder compartir momentos con él dentro de la pista y fuera, como en la Copa Davis, jugando dobles o en momentos previos en los vestuarios... Te da consejos o sin querer te dice cosas que te hacen pensar. A ver, si uno de los mejores de la historia las hace, es como algo a tener en cuenta. Y quiero seguir ese camino para mejorar. Es muy complicado ser como Rafa, pero con trabajo puedes intentar acercarte.

P: Muchos le consideran su relevo generacional. ¿Qué opina al respecto?

R: Eso es imposible. Me enorgullece que piensen en mí como relevo de Rafa, pero ya les digo que relevar a Rafa... como no vengan 20 como yo... y aún así entre los 20 sería muy difícil acercarse a él. Rafa es único y la gente tiene que entender que otro como él tardará muchísimos años en salir, si es que sale, que no es seguro. Hay que disfrutar de él y de los demás españoles que ha habido y que hay.

P: ¿Cuán importante en su progresión fue su traslado a la Academia de Juan Carlos Ferrero?

R: Muy importante. Estuve entrenando con Javier Duarte, que hizo un trabajo estupendo conmigo. Él me hizo tenista, pero con 19 años hay un momento, ahora más que antes, en que te pierdes un poco porque no consigues aún llegar al profesionalismo salvo que seas muy bueno. Estás jugando 'futures', 'challengers' y es un momento difícil. 'Dudu' me llevó muy bien y me hizo crecer, pero quizás me faltaba dar un paso más y lo intenté buscando ese cambio de entrenador. En la Academia me han ayudado muchísimo y tengo aún mucho que aprender, pero soy mejor jugador cada vez.

P: Hablábamos tras su victoria contra Dejan Lajovic de la importancia de la fuerza mental. Hoy contra Cuevas ha resultado decisiva también.

R: Es un poco la evolución natural. Vas madurando y cogiendo partidos, tanto de 'singles' como de dobles, que te dan experiencia y uno mismo va viendo a dónde puedes llegar. También vas viendo por qué pierdes partidos y aprendes de ello. Cuando tienes un gran equipo detrás te hace ver las cosas más fácilmente.

P: ¿Es esta la victoria más importante de su carrera?

R: Quizá no contra el mejor jugador, pero por la situación, por cómo ha sido en ese tercer set salvando dos puntos de partido, es de las que más me ha marcado.