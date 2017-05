El capitán del Sporting reconoce que el descenso ha sido merecido

Gijón, 15 may (EFE).- El capitán del Sporting Roberto Canella ha afirmado hoy que "en la Liga lo que premia es la regularidad, y el equipo no la ha tenido", y ha reconocido que "no ha hecho méritos y el descenso es merecido".

"Llevamos jugando partidos a vida o muerte desde las últimas jornadas con Abelardo", ha indicado Canella, a quien le ha quedado una "sensación de impotencia por el descenso" después de que "el equipo lo haya dado todo".

La plantilla rojiblanca realizó esta mañana una sesión de recuperación con jugadores y cuerpo técnico completamente abatidos y con muy pocos aficionados en Mareo.

Para Canella, que ya vivió el anterior descenso, ambos "igualmente dolorosos", ha señalado que ahora "todo el mundo tiene que hacer autocrítica", pero también tiene que ponerse a trabajar de inmediato "para hacer una temporada como la del Levante" y retornar rápidamente a Primera división.

El presidente Javier Fernández manifestó que la incorporación de 16 futbolistas no había sido la "decisión más acertada", pero hoy Canella ha recordado que "el Alavés también fichó a 16 jugadores y va a jugar la final de Copa".

A Canella le quedan dos temporadas más de contrato y el lateral está dispuesto a cumplirlas, a pesar de haber vivido una temporada muy irregular ya que pasó de apenas contar a ser titular indiscutible y uno de los mejores en el último tramo de la temporada.

"Fue un año duro, pero con trabajo todo llega", ha señalado Roberto Canella, que hubiera preferido "seguir sin jugar y que el equipo su hubiera podido salvar".

De cara a la última jornada de liga, en la que el Sporting recibe al Betis, Canella señaló que "hay que defender el escudo del club con dignidad y luchar por una victoria".

Canella es uno de los canteranos que al final más minutos dispuso tras el central Jorge Meré y no de los hombres más queridos por la afición por su entrega total a los colores que lleva defendiendo desde que llegó en la temporada 2005-06.