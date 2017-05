Ex presidentes hablan sobre emigración en comparecencia "desproporcionada"

Oviedo, 15 may (EFE).- Tres ex presidentes del Principado han dado hoy en la Junta General su visión sobre la reforma en trámite de la ley de asturianía a petición de Podemos en una comparecencia "un poco desproporcionada", según ha apuntado el jefe del Ejecutivo asturiano entre 1983 y 1991, Pedro de Silva.

"Cuando uno se imagina a los ex presidentes puestos en fila es parar tirarles algo, pero son las reglas del juego y la biografía le persigue a uno", ha señalado De Silva en la Comisión de Presidencia ante la pregunta del portavoz de Podemos, Daniel Ripa, sobre la influencia en el proceso migratorio de jóvenes iniciado en 2008 de la gestión realizada por sus respectivos gobiernos.

Mientras De Silva ha señalado que ese juicio correspondía "a la gente" y que a él no le toca contradecir el juicio de cada persona, el forista Francisco Álvarez-Cascos ha ofrecido a Ripa un programa de su partido político dado que, ha advertido, una cuestión como la relativa a la emigración de los últimos años requiere, como otras, de la aplicación de políticas "de conjunto y no compartimentadas".

Más explícito ha sido el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil -citado al igual que De Silva y Cascos en su calidad de miembros del Consejo de Comunidades Asturianas- para asegurar que no entendía cual era el sentido de su comparecencia ni su papel en la comisión "al margen de decir generalidades muy respetuosas".

"Ustedes sabrán para qué me han convocado aquí porque hace ya muchísimos años que estoy desvinculado de esta temática", ha apuntado el presidente asturiano entre 1991 y 1993 antes de responder al portavoz de Podemos que el análisis que reclamaba llevaría a analizar más de un siglo de historia de Asturias.

A su juicio, la postura de la formación morada "maligniza la emigración", un fenómeno que, ha asegurado, a él siempre le ha parecido bastante bien dado que "aunque la queramos mucho, mejores que Asturias hay muchos sitios en el mundo" y recordar que la región también tuvo en los años de la industrialización un crecimiento vegetativo "desproporcionado" para sus características.

A la sesión estaban convocados además los ex presidentes Vicente Álvarez Areces, actual senador del PSOE, y Antonio Trevín, diputado en el Congreso, que habían excusado su presencia, a la que no están obligados, lo que llevó a Ripa a considerar "triste" que quienes más tienen que explicar sobre este fenómeno y sigue siendo representantes públicos "no hayan venido a dar la cara".

La intervención de Ripa ha sido interrumpida por la presidenta de la comisión, la socialista Nuria Fernández Devesa, para pedirle que se ciñese al turno de preguntas sobre el asunto en cuestión sin faltar al respeto a quienes habían excusado su presencia de la misma forma que se agradecía la presencia de quienes sí comparecieron.

Como aportaciones al proyecto de ley, De Silva ha pedido que se eviten falsas expectativas entre los emigrantes, que no se sustituya al Estado en sus obligaciones y que se busque la implicación de los jóvenes en las colectividades en el exterior mientras que Álvarez-Cascos ha abogado por convertir a los centros asturianos en "embajadores" de la internacionalización de la economía asturiana.

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo de Comunidades Asturianas a propuesta de Podemos, Leticia Valle, ha señalado que, por su experiencia como emigrante en Edimburgo (Escocia), la ley no se amolda a las características del fenómeno migratorio en Asturias que se produjo a raíz de la crisis iniciada en 2008.

Esos jóvenes, ha apuntado, tienen una manera de asociase "más amplia" que la de los emigrantes de décadas pasadas aunque sufren de igual manera "el problema de desarraigo", viven en muchos casos "en condiciones muy malas", no emigraron "por capricho" y añaden al "drama" de tener que irse "el de no poder volver".