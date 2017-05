PSOE lamenta el mal ambiente que genera insolvencia y desvergüenza de Podemos

Oviedo, 15 may (EFE).- El portavoz del PSOE en la Junta General, Fernando Lastra, ha lamentado hoy el "mal ambiente" que generan en la Cámara las reiteradas "insolencias" de Podemos y la actitud "absolutamente vergonzante" de la formación morada.

Lastra se ha referido así a la postura de Podemos al afirmar que "no es de recibo" y que resulta "inaceptable" que el ex presidente asturiano y actual senador socialista, Vicente Álavarez Areces, y el también ex presidente y diputado en el Congreso, Antonio Trevín, no vayan a comparecer en la Junta en el marco de la Ley de Asturianía.

Según el portavoz socialista, la formación morada "lo mínimo" que debería hacer cuando llama a comparecer a alguien que no tiene obligación de hacerlo es que le pregunte si está dispuesto a hacerlo y pedir su aquiescencia, además de comprobar si su agenda les permite acudir a la convocatoria.

"¿O acaso vamos a disponer de su tiempo por el hecho de que sean representantes del PSOE en instituciones parlamentarias?, eso no es serio ni constructivo", ha añadido Lastra.

Por su parte, su homólogo de Podemos, Emilio León, ha considerado que los ex presidentes "deben responder cuando están en su cargo y cuando lo abandonan" y ha advertido al PSOE de que su problema "no es que le haya salido un gallo sino que llevan ocho meses desafinando".