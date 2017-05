El Sporting estudiará esta semana el cese de Nico Rodríguez y Rubi

Gijón, 15 may (EFE).- El consejo de administración del Sporting decidirá esta semana, una vez confirmado el descenso del equipo a segunda división, la no continuidad del director deportivo, Nico Rodríguez, así como la del entrenador, Joan Francesc Ferrer, Rubi, aunque probablemente no se harán públicas hasta la próxima semana.

El director deportivo, Nico Rodríguez, llegó al Sporting el pasado verano procedente de Las Palmas y el consejo de administración puso en sus manos la responsabilidad de formar la plantilla para la presente temporada, a la que llegaron 16 futbolistas sin que prácticamente ninguno diera el rendimiento esperado.

Ya desde el primer momento, se pudo comprobar la falta de sintonía entre Nico Rodríguez y el entonces entrenador, Abelardo Fernández, relación que incluso se fue deteriorando a medida que avanzaba la temporada y los resultados no eran los esperados.

Abelardo acabó presentando la dimisión y de nuevo fue Nico Rodríguez quien fichó a su sustituto, Rubi, que no fue capaz de revertir la marcha del equipo que ayer y a falta de una jornada confirmó matemáticamente su descenso.

La afición considera Nico Rodríguez el principal responsable deportivo de este descenso, si bien las principales críticas se han vuelto a dirigir al máximo accionista, José Fernández, y a su hijo y presidente del club, Javier Fernández.

La decisión de prescindir de Nico Rodríguez está tomada desde hace semanas pero se ha esperado a ver en qué categoría jugará el Sporting la próxima temporada, ya que al ser en segunda la indemnización a pagar es considerablemente menor.

Desde ese mismo momento, el consejo de administración se ha puesto a la búsqueda de su sustituto, que se prefiere sea ajeno al club, conocedor de la segunda división y que apueste por la cantera, otro de los aspectos que los aficionados critican en la gestión del director deportivo.

Nico Rodríguez tampoco fue capaz de retener a jugadores como Bernardo, Jony o Luis Hernández, claves en el ascenso hace tres temporadas y en la permanencia de la pasada, y además muy queridos por la afición local.

El nuevo director deportivo tendrá ante sí como primera misión aligerar una plantilla con 22 fichas en vigor.

Muchos de esos futbolistas apenas entraron en los planes de Abelardo y después de Rubi, y los que lo hicieron tuvieron un rendimiento muy lejos del esperado.

Por su parte, la continuidad de Rubi tampoco parece probable si bien en su caso la decisión todavía no parece tomada.

El técnico catalán no pudo cumplir con el objetivo de evitar el descenso y es poco probable que siga.