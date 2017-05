Junta exige a Podemos rectifique acusación uso medios públicos en primarias

Sevilla, 16 may (EFE).- El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha reclamado hoy a Podemos que "rectifique" tras su acusación sobre el uso de medios públicos y recursos humanos de la Administración andaluza para la campaña de las primarias del PSOE de Susana Díaz, una denuncia que ha tildado de "infamia".

"Todo el dinero para financiar la campaña ha sido aportado por los militantes y no vamos a permitir que se intente manchar, difamar y acusar falsamente", ha espetado Vázquez al ser preguntado sobre este asunto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Tras rechazar lo que ha calificado de "insidia e infamia", ha invitado a Podemos a que acuda a los tribunales y ha considerado que tendrían que presentar su dimisión porque "no todo vale en política" y los partidos de la oposición también tienen que "asumir responsabilidades".

"Remitimos a Podemos o a cualquier otro partido que lance difamaciones a que vayan a los tribunales si creen que es así, pero como no es así y no lo va a poder demostrar porque no está ocurriendo, tendrán que presentar su dimisión", ha señalado.

Porque "no todo vale en política", ha proseguido Vázquez, que ha subrayado que la oposición también tiene la obligación de "asumir responsabilidades políticas cuando no cumple su papel, y el de la insidia no es un papel que le corresponde a la oposición", ha remachado.

"Quiero decir alto y claro que ese tipo de políticas son intolerables en democracia; o se tienen pruebas o no se puede acusar gratuitamente al adversario político", ha recalcado el portavoz, que ha reiterado que Podemos tiene "la oportunidad de rectificar cuanto antes porque es una actitud antidemocrática que sólo sirve para embarrar el terreno de juego democrático".

En su opinión, Podemos está "nerviosísimo" y "deseando participar en el proceso de primarias del PSOE".

"Con esta denuncia y con todo el tipo de actividad que está haciendo, tanto en el ámbito andaluz como en el nacional, quiere interferir y participar en las primarias de un partido que no es el suyo, lo que es un comportamiento poco democrático y poco respetuoso con una organización política libre y autónoma para tomar sus decisiones", ha resaltado.

Por ello, ha recomendado a la formación morada que deje ya la "política de salón" y "se dedique a trabajar por los ciudadanos".

Sobre la exigencia de Podemos de que Vázquez rectifique "sus mentiras", en referencia a las acusaciones a activistas de la formación morada de intentar boicotear un mitin de Susana Díaz en Gijón, el portavoz ha insistido en que había "activistas de Podemos conocidos y reconocidos" por militantes del Partido Socialista de Asturias.

"Yo estaba como militante del partido un sábado por la mañana y allí se produjo la presencia de activistas de Podemos, que fueron desalojados por intentar reventar un acto del partido y me limité exclusivamente a contar con corrección lo que estaba ocurriendo en ese momento", ha señalado.

Al mismo tiempo, se ha preguntado si lo que pretende el partido de Pablo Iglesias en Andalucía es "ponerle la mordaza a los adversarios políticos", a lo que ha añadido: "Decir la verdad no tiene que doler, lo que tiene que doler es que se vaya a reventar el acto de otro partido".