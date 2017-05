Corvera gana una sentencia que obliga a Liberbank a devolverle 2,1 millones

Avilés, 17 may (EFE).- El Ayuntamiento de Corvera ha ganado una nueva sentencia que obliga a Liberbank a devolver los 2,1 millones de euros del aval correspondiente a la urbanización de Los Balagares, según informa el Gobierno Local en un comunicado.

La sentencia desestima un recurso presentado por Liberbank contra la resolución de Alcaldía por la que se requería a la entidad bancaria la ejecución del aval de 2,1 millones de euros de la urbanización de Los Balagares.

Además de desestimar dicho recurso, los juzgados imponen a Liberbank el pago de las costas del procedimiento.

Según el Gobierno Local, Liberbank recurrió diciendo que el Ayuntamiento no tenía razón ni en las formas ni en el fondo.

En cuanto a las formas, alegaba que el procedimiento había caducado, pero la sentencia dice que ese motivo de impugnación no puede tener favorable acogida, lo que viene a decir que el Ayuntamiento no ha dejado de hacer gestiones para recuperar ese dinero y por lo tanto no hay caducidad.

En cuanto al fondo, Liberbank planteaba que esto ya había sido juzgado y que la apelación les había dado la razón, algo que desestima la sentencia porque en lo que se les daba la razón era en que no se podía utilizar el aval de la segunda fase en la totalidad de la urbanización.

Pero ahora de lo que se trata es de utilizar dicho aval de la segunda fase en la propia segunda fase de la urbanización así como en aspectos generales como el saneamiento o la red de abastecimiento.

No obstante, contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 15 días.

En el año 2015, bajo el gobierno de coalición de USPC y PP, se aprobó el proyecto de urbanización de Los Balagares con un coste a cargo del promotor de 11 millones euros.

En ese momento no se requirió aval por el cien por cien del coste de la urbanización, tal y como exigían las normas urbanísticas y se permitió a la constructora ir presentando avales por cada fase construida, en vez de por el total de la urbanización, según explica el Gobierno Local.