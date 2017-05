Podemos niega problema técnico en ley de Gispasa y denuncia bloqueo político

Oviedo, 17 may (EFE).- El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, ha negado que la proposición de ley para disolver Gispasa, cuya tramitación decayó a la vista del informe los servicios jurídicos de la Cámara, tuviera problemas "técnicos" y ha atribuido esta decisión al "bloqueo político" de otros grupos.

La ponencia encargada de elaborar el dictamen sobre la iniciativa para disolver la sociedad pública -que construyó el nuevo HUCA y el Hospital Álvarez-Buylla y ahora gestiona los servicios no sanitarios de ambos- decidió hoy paralizar su tramitación con el voto a favor de PSOE y PP, la abstención de IU, Foro y Ciudadanos y en contra de Podemos.

Esta iniciativa se convierte así en la tercera proposición de ley de Podemos que en esta legislatura, y tras ser tomada en consideración por el pleno de la Cámara, acaba viendo paralizada su tramitación tras las emisión de dicho informe al igual que ocurrió con las de cuentas abiertas y la de la oficina anticorrupción.

Según León, para continuar tramitando el texto no había "ninguna dificultad técnica y era perfectamente posible" dado que las correcciones se podían hacer antes de elevar el dictamen al pleno para su aprobación, pero la decisión responde "a un bloqueo político y a la falta de voluntad para eliminar un ente que sale muy caro a los asturianos".

A su juicio, la disolución de esta sociedad pública "se tenía que haber tomado hace tiempo" dadas las "ineficiencias" en la actuación de Gispasa tanto en lo relativo a los sobrecostes en la construcción del HUCA como "en el desorden y la desorganización provocados por la estructura" de la misma.

"No podemos mantener una estructura de administración paralela que no funciona y no entendemos el bloqueo por las distintas fuerzas políticas en el Parlamento asturiano", ha añadido León.

El informe de técnica legislativa sobre la proposición de ley, que contaba con un artículo único y a la que la formación morada había planteado doce enmiendas al texto inicial, cuestiona la iniciativa al atribuir a la Junta General la competencia para liquidar Gispasa pese a ser competencia del Gobierno y colisionar con la legislación mercantil, de competencia estatal.