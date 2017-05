Areces denuncia "obstrucción a la democracia" por el veto a 4.000 enmiendas

Gijón, 18 may (EFE).- El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, ha calificado hoy de "obstrucción a la democracia" la decisión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos, con los votos de PP y Ciudadanos, de no tramitar el debate de 4.000 enmiendas a cargo de la sección 31, dotada con 15 millones de euros.

En rueda de prensa en Gijón, Álvarez Areces ha subrayado hoy que se trata de "la primera vez en la historia" que la Comisión de Presupuestos "intenta impedir el debate parlamentario".

El portavoz socialista en el Senado ha advertido de la "gran contradicción" que supone que "una fuerza que se presenta como regeneradora de la política como Ciudadanos" apoye decisiones que "vulneran la esencia misma de la democracia".

Álvarez Areces ha recordado que tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado siempre se han debatido las enmiendas a los presupuestos, aunque el importe de las mismas superaran los créditos disponibles.

A su juicio, el Gobierno pretende "reducir el debate" y aprobar los presupuestos "a costa de romper el equilibrio territorial".

Según ha explicado, unas 71 enmiendas por unos 547 millones de euros que afectan a inversiones en Asturias "no podrán ser debatidas" porque superan la "reserva ridícula" de fondos fijada para la sección 31.

Algunas de estas enmiendas corresponden a inversiones como la variante ferroviaria de Pajares, los accesos al puerto de El Musel, o las obras de integración del ferrocarril en Gijón.

Álvarez Areces ha considerado "una incoherencia total" que dirigentes regionales que en sus territorios reivindican estos proyectos apoyen en el Parlamento nacional decisiones contrarias a lo que "dicen defender".

El senador ha comparecido en la rueda de prensa acompañado por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, que ha pedido a los grupos municipales del PP, Foro y Ciudadanos que "tengan coherencia política".

"No se entiende que voten en un Pleno a favor de proyectos para la ciudad que requieren dotación presupuestaria estatal y el mismo día sus representantes en el Congreso impidan el debate", ha dicho.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos aprobó anoche con el apoyo del PP y de Ciudadanos no debatir cerca de 4.000 enmiendas que habían presentado PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT con cargo a la sección 31 de los Presupuestos Generales del Estado, después de verse respaldos por el Gobierno.

La Mesa de Presupuestos se reunió a las 22:00 horas de anoche para votar si deben tramitarse las enmiendas interpuestas a cargo de la denominada sección 31 "Gastos de diversos ministerios" cuando exceden del crédito del que se dispone, que es de 15 millones de euros.

Después de dos días de intenso debate en esta comisión, finalmente los votos del PP y de Ciudadanos permitieron que no se tramiten las enmiendas superiores a 15 millones de euros y que se debatan y voten las inferiores a esta cantidad hasta alcanzar dicho importe.

Los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos insisten en que no pueden debatirse enmiendas que conjuntamente suponen un valor de 46.926 millones de euros, y argumentan que no son "constructivas" porque no se financian con una baja en la misma sección.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Antonio Hernando, ha dicho hoy que el PSOE no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos.