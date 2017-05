Hurlé: La última preocupación de Javier Fernández son los jóvenes asturianos

Avilés, 19 may (EFE).- La secretaria general de Nuevas Generaciones del PP de España, Reyes Hurlé, ha acusado hoy al presidente del Principado, Javier Fernández, de estar más pendiente de lo que sucederá el próximo domingo en su partido, y ha indicado que el problema es que "su última preocupación son los jóvenes asturianos".

"El problema de los jóvenes en Asturias es que no tenemos hueco, no tenemos oportunidades, hay un desgaste de treinta años de socialismo, no hay ideas ni proyectos para los jóvenes a los que se es expulsan a otras comunidades autónomas para buscar oportunidades", ha lamentado la secretaria general de NNGG.

Frente a ese "absoluto pasotismo del PSOE", Reyes Hurlé coloca a su partido y "al compromiso de Mariano Rajoy con los jóvenes del país que se reflejan en los presupuestos generales de 2017".

"Son los presupuestos más sociales y mejores para el empleo", ha subrayado la secretaria general de NNGG, que ha indicado que "van a mejorar la calidad de vida de los jóvenes".

Entre otros datos, Hurlé ha destacado los más 2.209 millones de euros destinados a Educación, de los cuales 1.500 irán al capítulo de las becas, "la partida más grande de la historia", ha subrayado.

Otras propuestas incluidas en los presupuestos elaborados por el PP tienen que ver con 233 millones de euros para bonificar a las empresas para incentivar las contrataciones.

Reyes Hurlé ha destacado el futuro nuevo plan de vivienda al que se destinarán 321 millones de euros que permitirán ayudar al alquiler de 100.000 viviendas para jóvenes y la rehabilitación de 35.000 edificios.

Hurlé ha presentado una campaña de afiliación de jóvenes que se pondrá en marcha en Avilés, donde también es concejala, junto al presidente NNGG de Asturias, Pablo Álvarez-Pire Santiago.

"Estoy en desacuerdo con quienes dicen que los jóvenes no quieren participar en política, sí que queremos, hay que decir que hay luz al final del túnel y un camino muy largo de oportunidad y de ilusión", ha declarado Hurlé, que ha animado a los jóvenes de todo el país a afiliarse a NNGG.

La campaña de afiliación se presenta con el eslogan de "¿Te gustaría participar en política? Ven a NNGG de Avilés y vívela en primera persona. Tu futuro empieza aquí".