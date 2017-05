XsP pide que Foro deje de "amordazar" las actuaciones musicales en la calle

Gijón, 19 may (EFE).- El grupo municipal de Xixón Sí Puede ha denunciado hoy que el concejal de Seguridad Ciudadana de Gijón, Esteban Aparicio, quiere implantar la "ley del silencio" en la ciudad y le ha exigido que deje de "amordazar" las actuaciones musicales en la calle.

El edil de la marca local de Podemos Orlando Fernández ha pedido al responsable del gobierno municipal que rectifique y deje de aplicar "con arbitrariedad" sanciones a las expresiones musicales en la vía pública.

En rueda de prensa, ha asegurado que la formación no se quedará de brazos cruzados y no ha descartado pedir la dimisión del edil si no aclara los criterios de aplicación de la normativa municipal.

"De un tiempo a esta parte se ha aplicado una apisonadora", ha advertido antes de señalar que Foro apuesta por los "megaeventos" y la "cultura de amiguetes" frente a un modelo de socialización de la cultura.

El concejal de Xixón Sí Puede ha comentado que ayer la organización votó en contra de la programación del segundo semestre del Teatro Jovellanos porque, aun siendo "interesante en líneas generales", no considera "proporcional" que el actor Arturo Fernández disponga de seis sesiones en el coliseo gijonés.

Fernández ha denunciado también el bloqueo del Gobierno del Principado a la modificación del catálogo de espectáculos para permitir la música en vivo en los locales de ocio de la comunidad.