Juan Carlos: "Nos falta la pizca de suerte que hemos tenido otras veces"

Oviedo, 21 may (EFE).- El portero del Real Oviedo, Juan Carlos Sánchez, ha lamentado hoy la mala suerte del equipo, que no pasó del empate sin goles ante el Real Zaragoza pese a tener "seis o siete ocasiones claras de gol", lo que pone las cosas "difíciles" de cara a entrar en la eliminatoria de ascenso aunque, ha advertido, a falta de tres jornadas "no está todo dicho".

"El equipo estuvo francamente bien, el punto es muy escaso para lo que plasmó el equipo en el campo ya que por méritos debimos ganar. Duele porque haces las cosas bien y no obtienes un premio mayor, pero aquí todos tienen que jugar y quedan tres jornadas para pelear", apunta el meta.

El futbolista ha reconocido que las cosas se ponen "cada vez más difíciles" ahora que tan sólo hay doce puntos en juego, pero entiende que eso será así para todos y que la obligación de los azules es confiar en ganar en Córdoba la próxima jornada y hacer "sus deberes" mientras haya opciones.

"Pensamos en ganar en Córdoba, sabemos que es importante que no gane el Valladolid hoy en Miranda, pero al final todo pasa por sacar adelante nuestros partidos. Si los resultados acompañan mejor, pero para entrar en playoff lo principal somos nosotros", ha apuntado Juan Carlos.

El mallorquín, que no encuentra una explicación para esta mala racha de los azules, he reconocido que está penalizando mucho al equipo en este tramo final haber sumado sólo tres de los últimos 24 puntos, lo que deja al conjunto carbayón en una situación que, matiza, "ni merece, ni espera".

"Hay momentos puntuales en los que el balón no quiere entrar, como ayer y otras en las no debimos perder los puntos, como en Tarragona, donde no estuvimos a la altura. Quitando este último mes, que hemos estado más flojos, ha sido un año bastante bueno, y hay que pelear ahora que llega lo importante, que es cuando se decide todo", ha señalado el propio guardameta.

El de Calviá ha aprovechado la ocasión para agradecer el apoyo de la afición, que, explica, "ha estado con el equipo en todo momento", y ha insistido en que estar "en las buenas y en las malas" es lo que hace al oviedismo una afición "grande".

La primera plantilla, que se ha entrenado hoy en las instalaciones de El Requexón en una sesión de carácter regenerativo, volverá al trabajo el próximo martes con vistas a preparar su visita a Córdoba, rival ante el que de nuevo volverá a jugarse sus opciones de promoción.